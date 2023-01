Η αδιαθεσία ρεπόρτερ σε live σύνδεση – «Δεν νιώθω καλά αυτή τη στιγμή»

Μία ρεπόρτερ από τον Καναδά υπέστη ένα τρομακτικό ιατρικό περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας live μετάδοσης την Κυριακή, λέγοντας στην παρουσιάστρια ειδήσεων του σταθμού: «Δεν νιώθω πολύ καλά αυτή τη στιγμή».

Η Jessica Robb, δημοσιογράφος του CTV, μετέδιδε το ρεπορτάζ μιλώντας στην Nahreman Issa από το Έντμοντον, όταν άρχισε να μπερδεύει τα λόγια της και να δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια πρόταση.

«Συγγνώμη, Nahreman», είπε η Robb στο βίντεο που προβλήθηκε από το TMZ τη Δευτέρα. «Δεν νιώθω πολύ καλά αυτή τη στιγμή και πρόκειται να….»

Τα λόγια της δημοσιογράφου ξεθωριάζουν και φαίνεται ότι αρχίζει να χάνει την ισορροπία της στον αέρα. «Θα βεβαιωθούμε ότι η Jessica είναι καλά και θα σας ενημερώσουμε λίγο αργότερα», λέει η Issa καθώς διακόπτεται η σύνδεση. Ο σταθμός δεν αποκάλυψε τη φύση του ιατρικού επεισοδίου της Ρομπ, αλλά δημοσίευσε μια δήλωση από την δημοσιογράφο στο Twitter.

«Το βράδυ της Κυριακής, μια πολύ προσωπική και ευάλωτη στιγμή εκτυλίχθηκε καθώς ήμουν σε ζωντανή μετάδοση», αναφέρει η Ρομπ στη δήλωση. «Από τότε, έχει κοινοποιηθεί χιλιάδες φορές, μαζί με αβάσιμες θεωρίες για την αιτία. Σε όσους έχουν επικοινωνήσει με υποστηρικτικά μηνύματα ευχών και ανησυχίας, σας ευχαριστώ», έγραψε. «Ήταν συγκλονιστικό και ενώ δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, σας παρακαλώ να ξέρετε ότι τα έχω δει και εκτιμώ το καθένα από αυτά. Έχω δεχτεί επίσης παρενόχληση και μίσος, που συνδέεται με ψευδείς θεωρίες για την αιτία του συμβάντος», σημείωσε η ρεπόρτερ. «Αν και δεν θα κοινοποιήσω ιδιωτικές ιατρικές πληροφορίες δημόσια, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι η κατανόηση του δικού μου ιατρικού ιστορικού παρέχει μια λογική εξήγηση για αυτό που συνέβη. Μπορώ, ωστόσο, να επιβεβαιώσω ότι η κατάσταση δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το εμβόλιο για τον COVID-19».

A message from Jessica Robb: On Sunday night, a very personal and vulnerable moment unfolded as I reported live on air. pic.twitter.com/WbMNWhsoN7

— CTV Edmonton (@ctvedmonton) January 9, 2023