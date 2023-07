House Of The Dragon: Αντιδράσεις με τη συνέχιση των γυρισμάτων της σειράς εν μέσω της απεργίας των ηθοποιών

Τα γυρίσματα της prequel σειράς του Game of Thrones, «House Of The Dragon» πρόκειται να συνεχιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι, παρά την απεργία διαρκείας του Σωματείου Ηθοποιών της Αμερικής, SAG-AFTRA.

Όπως αναφέρει το Variety, η παραγωγή της δεύτερης σεζόν της σειράς του HBO αναμένεται προχωρήσει, όπως είχε προγραμματιστεί.

Το καστ του spin-off της σειράς «Game Of Thrones» αποτελείται κυρίως από Βρετανούς ηθοποιούς που εργάζονται με συμβόλαια της συνδικαλιστικής ένωσης για τις παραστατικές τέχνες και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Equity και όχι του SAG-AFTRA. Τα μέλη της Equity δεν επιτρέπεται να απεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης στο συνδικάτο των ΗΠΑ.

Λίγο πριν ανακοινωθεί από τη SAG-AFTRA ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις των σεναριογράφων του Χόλιγουντ, η Equity κοινοποίησε οδηγίες προς τους ηθοποιούς – μέλη της. Ανέφερε ότι το σωματείο ηθοποιών του Ηνωμένου Βασιλείου θα «σταθεί αταλάντευτα αλληλέγγυο» με το συνδικάτο του Χόλιγουντ, αλλά ότι τα μέλη της Equity εξακολουθούν να υποχρεώνονται να «εμφανίζονται στην εργασία», καθώς απαγορεύεται να προκηρύξουν απεργία για την υποστήριξη του SAG-AFTRA.

Equity and SAG-AFTRA have this evening released a joint statement following the announcement of US industrial action below.

Our solidarity statement and full advice to members can be read here: https://t.co/ux4XIK8CXy pic.twitter.com/lctZcXqdZb

— Equity (@EquityUK) July 13, 2023