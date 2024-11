Φρέντι Μέρκιουρι: Χειρόγραφοι στίχοι του θρυλικού τραγουδιστή των Queen σε δημοπρασία

Οι στίχοι από ένα σημειωματάριο που έχει γράψει ο αείμνηστος τραγουδιστής των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, αναμένεται να πωληθούν από 100.000 έως 150.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία.

Η μεμονωμένη σελίδα περιέχει σχεδόν ολοκληρωμένους στίχους, γραμμένους με μαύρο μελάνι, από τα τραγούδι «Who Wants To Live Forever» στη μία πλευρά και το «A Kind Of Magic» από την άλλη, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Omega Auctions.

Και οι δυο επιτυχίες του θρυλικού ροκ συγκροτήματος κυκλοφόρησαν ως σινγκλ κατά τη διάρκεια του 1986 – με το A Kind Of Magic να φτάνει στην τρίτη θέση στο βρετανικό chart single.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Who Wants To Live Forever», που συνέθεσε ο Σερ Μπράιαν Μέι, κιθαρίστας των Queen και τραγουδήθηκε ως ντουέτο από τον ίδιο και τον αρχηγό του συγκροτήματος Φρέντι Μέρκιουρι είχαν εκτεθεί στο παρελθόν στο Μουσείο Queen Studio Experience στο Μοντρέ της Ελβετίας, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2013.

Η πίσω πλευρά της σελίδας που περιλαμβάνει στίχους του «A Kind Of Magic» ανακαλύφθηκε αφού αφαιρέθηκε από μία προθήκη στην έκθεση, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.

Η σελίδα με τους χειρόγραφους στίχους πωλείται από το ίδρυμα Ντέιβιντ Ρίτσαρντς, του αείμνηστου δισκογραφικού παραγωγού και μηχανικού ήχου και ιδιοκτήτη του στούντιο ηχογράφησης Mountain Studios στο Μοντρέ της Ελβετίας, όπου βρίσκεται το Μουσείο αφιερωμένο στους Queen.

Ο υπεύθυνος δημοπρασιών της Omega Auctions, Πολ Φεργουέδερ δήλωσε: «Η ερμηνεία του Φρέντι στο “Who Wants To Live Forever” είναι αξέχαστη και το “A Kind Of Magic” είναι απόλυτο κλασικό των Queen».

«Αναμφίβολα θα δούμε τεράστια ανταπόκριση από τους θαυμαστές και τους συλλέκτες των Queen σε όλο τον κόσμο» τόνισε και πρόσθεσε: «Ήμουν με την οικογένεια του αείμνηστου Ντέιβιντ Ρίτσαρντς όταν γυρίσαμε για πρώτη φορά τη σελίδα και ανακαλύψαμε τους στίχους του “A Kind Of Magic” στην πίσω όψη. Ήταν μια μαγική στιγμή και δεν θα την ξεχάσω ποτέ» εξήγησε.

Ο Μέρκιουρι γεννήθηκε ως Φαρόχ Μπουλσάρα στη Ζανζιβάρη, ένα αφρικανικό νησί που τότε ήταν βρετανική αποικία και σήμερα μέρος της Τανζανίας.

Η οικογένεια του Μέρκιουρι εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου ο Μέρκιουρι σπούδασε γραφιστική στο Ealing College of Art και αποφοίτησε το 1969.

Μετά την αποφοίτησή του, συμμετείχε σε έναν αριθμό συγκροτημάτων και πουλούσε μεταχειρισμένα ρούχα την Αγορά Κένσινγκτον στο Λονδίνο με την κοπέλα του, Μαίρη Όστιν. Επίσης, εργάστηκε ως αχθοφόρος στο Αεροδρόμιο Heathrow.

Οι τότε φίλοι του -αλλά και ο Ρότζερ Τέιλορ μετέπειτα- τον περιγράφουν ως έναν ήσυχο και ντροπαλό νεαρό με μεγάλο ενδιαφέρον στη μουσική.

Το 1969 συμμετείχε στο συγκρότημα από το Λίβερπουλ με όνομα Ibex, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Wreckage. Μπήκε στην μπάντα The Dovedale Towers για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και, όταν αυτή απέτυχε, μπήκε στους Sour Milk Sea, οι οποίοι επίσης διαλύθηκαν στις αρχές του 1970.

Οι Smile διαλύθηκαν όταν ο Τιμ Στάφελ αποχώρησε και επανενώθηκαν τον Απρίλιο του 1970 με την προσθήκη του Μέρκιουρι (φωνητικά). Ο Τζον Ντίκον (μπάσο) εισήλθε στη μπάντα το 1971. Ο Μέρκιουρι επέλεξε για το συγκρότημα το καινούριο όνομα “Queen”. Αργότερα δήλωσε ότι “είναι προφανώς πολύ μεγαλειώδες, και ακούγεται εξαίσιο. Είναι ένα δυνατό όνομα, πολύ οικουμενικό και άμεσο. Είχα σίγουρα επίγνωση των γκέι συνειρμών, αλλά αυτό ήταν μόνο μία πλευρά του“. Περίπου την ίδια περίοδο άλλαξε και το επίθετό του, Μπουλσάρα, σε Μέρκιουρι.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι πέθανε το 1991 σε ηλικία 45 ετών μετά από μάχη με το AIDS.