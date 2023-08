«Ferrari»: Δείτε το τρέιλερ της ταινίας για τον ιδρυτή της θρυλικής αυτοκινητοβιομηχανίας – Αγνώριστος ο πρωταγωνιστής

O Άνταμ Ντράιβερ είναι σχεδόν αγνώριστος στο πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Neon Films για την δραματική ταινία του Μάικλ Μαν «Ferrari».

Ο Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται τον διάσημο Ιταλό επιχειρηματία σπορ αυτοκινήτων Ενζο Φεράρι με την Πενέλοπε Κρουζ να πρωταγωνιστεί στο πλάι του ως η σύζυγος Λάουρα Φερράρι και η Σέιλιν Γούντλεϊ ως η ερωμένη του, Λίνα Λάρντι.

Η ταινία διαδραματίζεται το 1957, πριν από το περιβόητο αγώνα «Mille Miglia», κατά τη διάρκεια του οποίου το λάστιχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου της Φερράρι Αλφόνσο ντι Πορτάγκο έσκασε και ο ίδιος και εννέα θεατές έχασαν τη ζωή τους. Η ίδια η Φεράρι και ο κατασκευαστής ελαστικών κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε αργότερα.

Είναι βασισμένη στο βιβλίο «Enzo Ferrari: The Man and his Machines» του δημοσιογράφου Μπροκ Γέιτς, σε σενάριο του Τρόι Κένεντι Μάρτιν και το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Μπρέσια της Ιταλίας.