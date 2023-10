Fame Story: Γνωρίστε τους 16 σπουδαστές της Ακαδημίας – ΦΩΤΟ

Το Fame Story, η πιο διάσημη, τηλεοπτική μουσική Ακαδημία του κόσμου, που από το 2001 έχει αναδείξει παγκοσμίως 103 νικητές, επέστρεψε στο Star. Τα συναρπαστικά επεισόδια του Fame Story Academy θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα έως Πέμπτη, αμέσως μετά τη ΦΑΡΜΑ και το λαμπερό Fame Story Live, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη και στην κριτική επιτροπή την dream team της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, Αντώνη Ρέμο, Ελένη Φουρέιρα, Γιώργο Αρσενάκο και Light, κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Στη λαμπερή πρεμιέρα του μουσικού show, το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στις 21:00, συστήθηκαν για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό και την κριτική επιτροπή 18 υποψήφιοι σπουδαστές της Ακαδημίας του Fame Story. Η θετική ψήφος του κοινού χάρισε σε έναν υποψήφιο ασυλία, ενώ οι κριτές του show επέλεξαν τους δύο σπουδαστές, που είχαν την πιο αδύναμη επίδοση και δεν κατάφεραν να μπουν στην Ακαδημία του Fame Story.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους 16 σπουδαστές, που πέρασαν την πόρτα της Ακαδημίας του Fame Story, με όνειρα, φιλοδοξίες, ταλέντο και στόχο να καταφέρουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας, να ξεχωρίσουν στα εβδομαδιαία Live και να πάρουν την ψήφο του κοινού, των κριτών, των καθηγητών, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panik Records και φυσικά το σπουδαίο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Γιάννης Στεφανίδης (29 ετών)

Ο Γιάννης κατάγεται από τη Φλώρινα αλλά μεγάλωσε στα δυτικά προάστια της Αττικής. Η σχέση του με το τραγούδι είναι καρμική, όπως λέει, καθώς, ενώ δεν σπούδασε μουσική, αυτή πάντα τον καλούσε. Του δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμαστεί ως τραγουδιστής σε μικρά μαγαζιά και η μουσική από κάλεσμα έγινε εθισμός. Στόχος

του είναι να αλλάξει «πίστα», να εξελιχθεί και να ακουστεί πλέον σε ευρύτερο κοινό. Το Fame Story αποτελεί για εκείνον ευκαιρία ζωής και σκοπεύει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Ο Γιάννης πιστεύει ότι «Με αγάπη και αλήθεια να κάνεις ό,τι κάνεις».

Αριστέα Αλεξανδράκη (22 ετών)



Η Αριστέα σπουδάζει Νομική στην Αθήνα. Της αρέσει ο χορός, το μιούζικαλ και ό,τι τη βοηθάει να εκφράζει τα συναισθήματα της μέσω της μουσικής! Στο Fame Story επιθυμεί να «ρουφήξει» όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις, να βιώσει νέες εμπειρίες και να ζήσει το όνειρο της στο έπακρο. Ως άνθρωπος είναι αρκετά προσηλωμένη σε ό,τι αγαπάει, θέτει υψηλούς στόχους και εργάζεται σκληρά για να τους κατακτήσει.

Χριστίνα Ζιώγα (30 ετών)



Η Χριστίνα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι και ο χορός υπάρχουν στη ζωή της από μικρή ηλικία και αποτελούσαν πάντα έναν τρόπο διαφυγής από τη ρουτίνα. Τα τελευταία χρόνια τραγουδάει επαγγελματικά και έχει καταφέρει να συνεργάζεται με γνωστούς καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου. Κάπως έτσι, βρέθηκε να είναι και μόνιμη κάτοικος Αθήνας. Η δουλειά της είναι η ζωή της! Έρχεται στο Fame Story για να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία, που παρακολουθούσε μικρή στην τηλεοπτική οθόνη, με την ελπίδα ότι ο κόσμος θα αγαπήσει τόσο εκείνη όσο και το τραγούδι της.

Danny & Victor Ighodaro (28 ετών)



Ο Danny και ο Victor, είναι δίδυμα αδέλφια με καταγωγή από τη Νιγηρία, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αθήνα. Δηλώνουν χαρακτηριστικά πως δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική αλλά η μουσική έχει απόλυτη σχέση με εκείνους και αν αναπτύξουν αυτή τη σχέση κι άλλο, ελπίζουν να φτάσουν τόσο ψηλά καλλιτεχνικά, ώστε να μπορούν να συντηρούν τους εαυτούς τους και την οικογένειά τους. Πιστεύουν ότι θα το πετύχουν αυτό με το Fame Story, καθώς είναι μια μεγάλη ευκαιρία να τους γνωρίσει περισσότερος κόσμος. Σε τι άλλο πιστεύουν; «Enjoy where you are to where you’re going»!

Nicky Glossom (23 ετών)



Ο Nicky Glossom, έρχεται από τη Λευκωσία. Αγαπάει την jazz, την pop, την soul και τη rock μουσική, ενώ γράφει και τα δικά του κομμάτια, δείχνοντας μεγαλύτερη προτίμηση στον αγγλικό στίχο. Ένα μεγάλο του όνειρο είναι να γίνει γνωστός καλλιτέχνης παγκόσμιας εμβέλειας, σαν τον Harry Styles! Το Fame Story πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει να ακουστεί στο ευρύ κοινό και να αποκτήσει φήμη. Χωρίς τη μουσική γενικότερα δε θα κατάφερνε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, που του έφερε η ζωή ως τώρα. Αυτή τον έχει κρατήσει ζωντανό και για τον Nicky «Η μουσική είμαι εγώ, και εγώ είμαι η μουσική».

Δημήτρης Σόφης (19 ετών)



Ο Δημήτρης είναι από την Αθήνα και η σχέση του με το τραγούδι ξεκίνησε όταν χώρισε για πρώτη φορά! Στα 15 του χρόνια άρχισε να ακούει τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη και με τα συναισθήματα που του δημιουργήθηκαν, άρχισε και να τραγουδάει. Ο ίδιος δηλώνει πως στην αρχή δεν έπιανε ούτε νότα αλλά δεν πτοήθηκε! Μόλις ενηλικιώθηκε και «έστρωσε» η φωνή του ήταν και η στιγμή που έλαβε τα πρώτα θετικά σχόλια για το τραγούδι του και αποφάσισε να το δει το θέμα πιο σοβαρά. Το Fame Story είναι ο δρόμος για να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του καλλιτεχνικά και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Το motto του είναι ένα tattoo, που έχει στον λαιμό.

Μαίρη Τσαβαλιά (33 ετών)



Η Μαίρη κατάγεται από τη Θήβα και μένει στην Αθήνα. Η ζωή της είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη μουσική: από μικρή τραγουδάει σε pop-rock μπάντες, «τζαμάρει» με φίλους και γράφει στίχους σε μελωδίες, που φτιάχνονται στη στιγμή. Ο στόχος της από το τραγούδι είναι να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να γίνεται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Επιθυμεί να αγαπήσει ο κόσμος τον τρόπο που εκφράζεται. Το Fame Story είναι για εκείνη ένα βαν, στο οποίο θα μπει για να ταξιδέψει σε κόσμους και εμπειρίες πρωτόγνωρες. Και το motto της; «Η ζωή δεν έχει όρια, εκτός από εκείνα που βάζεις εσύ!»

Άννα Πολτζόγλου (28 ετών)



Η Άννα κατάγεται από το Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Η σχέση της με το τραγούδι ξεκίνησε όταν ήταν 6 ετών και πρωτογράφτηκε σε ωδείο για μαθήματα πιάνου. 22 χρόνια μετά, η μουσική εξακολουθεί να είναι ο συνοδοιπόρος της. Πρόσφατα έλαβε ως δώρο ορκωμοσίας από τη γιαγιά της, ένα midi keyboard κι έτσι ξεκίνησε να γράφει τα δικά της κομμάτια. Θέλει συνεχώς να μαθαίνει, να εμπνέεται και να δημιουργεί. Έτσι, πήρε την απόφαση να έρθει στο Fame Story, καθώς για εκείνη είναι ένα ιδανικό μείγμα τέχνης, έκφρασης και δημιουργίας. Για την Άννα η ζωή θέλει ρίσκο, τόλμη και θάρρος και το motto της είναι «Life is a beautiful game, with love, serving and gratitude».

Στράτος Τζώρτζης (25 ετών)



Ο Στράτος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε υποκριτική στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα καλλιεργεί το μεγάλο του πάθος, το τραγούδι, με κάθε ευκαιρία. Θέλει να δημιουργεί και να μοιράζεται, και το Fame Story αποτελεί το εύφορο έδαφος για να ανακαλύψει τη μουσική του ταυτότητα και να επικοινωνήσει αυτό του το πάθος. Είναι το σημείο που ξεκινάει για να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Γιατί για τον Στράτο, αν πρώτα δεν το ονειρευτείς, τότε πώς θα το ζήσεις;

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου (24 ετών)



Ο Σωτήρης είναι από τα Σέρβια Κοζάνης και ασχολείται ήδη 8 χρόνια με το τραγούδι, ξεκινώντας αρχικά ως αυτοδίδακτος και στη συνέχεια με τη βοήθεια δασκάλων. Δεν είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει σε δικό του live, αλλά πιστεύει πως πλέον ήρθε η ώρα. Θέλει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική βιομηχανία και να αποκτήσει ένα μεγάλο και σταθερό κοινό, που θα τον ακολουθεί παντού. Το Fame Story είναι η μεγάλη ευκαιρία του για να μάθει και για να τον μάθουν. Η φράση που τον ακολουθεί είναι «Τη ζωή να την τραγουδάς και να τη χορεύεις, γιατί δύσκολα περπατιέται».

Φειδίας Ηροδότου (19 ετών)



Ο Φειδίας κατάγεται από την Κύπρο και ασχολείται με το τραγούδι από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Ήξερε από τότε ότι θέλει να γίνει performer. Και ακόμη το θέλει! Αυτή η παιδική σκέψη πήρε πιο επίσημη μορφή όταν στα 12 χρόνια του εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Ο καλλιτεχνικός του στόχος είναι να γίνει ο επόμενος κορυφαίος performer στη μουσική βιομηχανία και κάποια στιγμή να εκπροσωπήσει τη χώρα του στη Eurovision. Μέσα από το Fame Story θέλει να γνωρίσει κορυφαίους καθηγητές φωνητικής και χορογράφους και να του δοθεί η ευκαιρία να αναγνωρίσει ο κόσμος τη μουσική του και να την αγαπήσει, όσο την αγαπάει και εκείνος. Το motto που πιστεύει και έχει συνεχώς στο μυαλό του είναι «Όταν αρχίσεις να δέχεσαι αρνητικά σχόλια, τότε βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο για την επιτυχία!

Μegan Alcandara (24 ετών)



Η Megan έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες αλλά γεννήθηκε στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε μία οικογένεια που αγαπά τη μουσική κι έτσι ξεκίνησε να τραγουδάει από μικρή. Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε πως αυτό που θα ήθελε να κάνει στη ζωή της είναι να γίνει performer. Μια καλή ευκαιρία για να το πετύχει, πιστεύει ότι είναι και το Fame Story, προκειμένου να εκπαιδευτεί και να εξελιχθεί ως καλλιτέχνης. Πιστεύει πολύ στις ικανότητες της, για αυτό και η φράση που έχει πάντα στο μυαλό της είναι «Do your best and god will do the rest!».

Δημήτρης Κλειδάς (30 ετών)



Ο Δημήτρης γεννήθηκε στην Ελευσίνα. Η μουσική για εκείνον ήταν και είναι τρόπος έκφρασης για όλα του τα συναισθήματα. Επιθυμεί με το τραγούδι του να αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή την ευκαιρία επιδιώκει να αξιοποιήσει μέσα από τη συμμετοχή του στο Fame Story, καθώς θα μπορέσει να μάθει όσα δεν κατάφερε μέχρι τώρα στη ζωή. Δεν έχει μάθει να λέει πολλά, αλλά όσα έχει να πει είναι κυρίως μέσα από τη μουσική. Και κρατώ μέσα του αυτό που του λέει η μητέρα του, από τότε που ήταν παιδί: «Να είσαι ο εαυτός σου. Πάντα.»

Σαββίνα Βουλδούκη (22 ετών)



Η Σαββίνα είναι από την Καβάλα. Σπουδάζει Μαθηματικά στην Καστοριά, αλλά η μουσική ήταν ανέκαθεν η μεγάλη της «καψούρα», όπως χαρακτηριστικά λέει! Είναι κάτι που βγαίνει από μέσα της, εντελώς αυθόρμητα. Άλλωστε για τη Σαββίνα αυτό είναι η τέχνη: συναίσθημα! Στόχος της είναι να πορεύεται στη ζωή με αυτά που αγαπάει και το τραγούδι είναι η μεγάλη της αγάπη. Γι’ αυτό έρχεται στο Fame Story και για τα πολλά και ενδιαφέροντα μαθήματα, που έχει να της προσφέρει. Είναι της άποψης πως τη ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε στη λογική «Ζήσε, τόλμα, προσπάθησε για το καλύτερο και όλα θα συμβούν έτσι όπως πρέπει να συμβούν!».

Andrew Punch (27 ετών)



Η Andrew κατάγεται από τη Λευκωσία. Ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία με τη μουσική και τα τελευταία 8 χρόνια τραγουδάει και παίζει επαγγελματικά μουσική κάνοντας εμφανίσεις σε όλη την Κύπρο. Θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό και όμορφο να αγγίζεις τις ψυχές των ανθρώπων με τις νότες και να δημιουργείται μια σχέση αγάπης με το κοινό. Θέλει μέσα από το Fame Story να κάνει το επόμενο βήμα στην εξέλιξή της και κυρίως να δείξει τον ψυχισμό της. Για την Andrew σε αυτή τη ζωή πρέπει να ζεις, να έχεις αγάπη και να μη μοιάσεις σε κανέναν.

Τίτος Λαχανάς (28 ετών)



Ο Τίτος έχει μεγαλώσει στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας. Τα τελευταία τρία χρόνια τραγουδάει επαγγελματικά σε νυχτερινά κέντρα. Το τραγούδι αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητας του. Θέλει να καταφέρει να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής εδώ στη χώρα του, και να τον αγαπήσει το ελληνικό κοινό. Mπορεί να είναι κλισέ, αλλά το Fame Story είναι ένα προσωπικό του όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Και δε θα τα παρατήσει ποτέ!

Συντελεστές Fame Story Academy

Παραγωγός: Barking Well Media

Παρουσιαστής: Νίκος Κοκλώνης

Head Of Project: Έλενα Κατραβά

Σκηνοθέτης: Γιάννης Μικρός

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Οργάνωση Παραγωγής: Άγγελος Καργόπουλος

Αρχισυνταξία: Αλεξάνδρα Μπουτσέτου- Ναυσικά Λαλιώτη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διευθύντρια Ακαδημίας: Ηρώ

Υπεύθυνος Τμήματος Φωνητικής: Άλεξ Παναγή

Vocal Coaches: Νικόλας Ραπτάκης -Στεφανία Ρίζου

Καθηγητής χορού-Χορογράφος: Χάρης Κούσιος

Καθηγήτρια θεατρικής έκφρασης: Μαρία Σολωμού

Image Maker: Αλεξάνδρα Κατσαίτη

Social Media Trainer: Φίλιππος Ιωάννου

Special Guest: Νίνο

Συντελεστές Fame Story Live

Εκτέλεση Παραγωγής – Παραγωγός: Barking Well Media

Σκηνοθέτης: Γιάννης Μικρός

Παρουσιαστής: Νίκος Κοκλώνης

Επιτροπή: Αντώνης Ρέμος, Ελένη Φουρέιρα, Γιώργος Αρσενάκος, Light

Head of Project: Έλενα Κατραβά

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Project Manager Live: Λίτα Μπούτση

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Executive Producer: Ντόρα Πνευματικάτου

Διεύθυνση Παραγωγής Live: Γιώργος Σταματίου – Χάρης Καραλής

Ενορχηστρωτής: Θοδωρής Ντάρμας

Image Maker: Αλεξάνδρα Κατσαΐτη