Eurovision – Βίκτωρ Βερνίκος: Τα αρνητικά σχόλια μετά τις πρόβες και η απάντηση του

Ολοκληρώθηκαν οι πρόβες της ελληνικής ομάδας στην σκηνή της Eurovision λίγο πριν από την μάχη του ημιτελικού και οι πρώτες αντιδράσεις για τον Βίκτωρα Βερνίκο δεν ήταν μόνο αποθεωτικές.

Ο καλλιτέχνης θα διεκδικήσει σε λίγες ημέρες μία θέση στον τελικό. Οι πρόβες του στην σκηνή του Λίβερπουλ είδαν το φως της δημοσιότητας και οι χρήστες του Twitter, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι.

🇬🇷 Greece | Victor Vernicos – What They Say #Eurovision pic.twitter.com/wXJX4NjzBF

— Գաբրիել 🇸🇪🇦🇹🇱🇹🇫🇷🇨🇿🇪🇸🇳🇴🇬🇧 (@vodimtenigranku) May 5, 2023