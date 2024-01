Επιστροφή του «Just the 2 of us» με πέμπτο κριτή;

Σε τροχιά τελικών συζητήσεων για να βγει το «Just the 2 of us» στον αέρα στις αρχές Μαρτίου μπαίνει ο Alpha με τον Νίκο Κοκλώνη. Οι τελικές οικονομικές λεπτομέρειες του deal θα κλείσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ ήδη ενεργοποιείται ο μηχανισμός της παραγωγής του μουσικού σόου από την Barking Well.

Πληροφορίες της Reallife, μάλιστα, αναφέρουν ότι στο κάδρο μπαίνει και πάλι το όνομα του Νίκου Μουτσινά για να αναλάβει ρόλο κριτή. Οι θέσεις των ΣταμάτηΦασουλή, Δέσποινας Βανδή, Βίκυς Σταυροπούλου και Καίτης Γαρμπή είναι «κλειδωμένες», οπότε ενδεχόμενη είσοδος του Ν. Μουτσινά θα είναι για τη θέση του πέμπτου κριτή.

Το «φλερτ» της Barking Well προς τον Ν. Μουτσινά ξεκίνησε ήδη από την περασμένη σεζόν, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία κρούση από τον Ν. Κοκλώνη στον παρουσιαστή και ηθοποιό πραγματοποιήθηκε μέσα στον Δεκέμβριο, με προοπτική να συζητηθεί πιο αναλυτικά όταν θα υπήρχαν πιο σαφή δεδομένα. Η στιγμή αυτή έφτασε, οπότε αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το αν ο Ν. Μουτσινάς θα πει το «ναι» στο «Just the 2 of us». Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές με επώνυμα πρόσωπα και τραγουδιστές για να «ματσαριστούν» τα ζευγάρια. Στο στόχαστρο της Barking Well, σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες τραγουδιστές, μπαίνουν η Αντζυ Σαμίου, ο Λάμπης Λιβιεράτος και ο Βασίλης Τερλέγκας.