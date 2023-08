Τι θα παίζει ο Alpha τα Σαββατόβραδα χωρίς το J2US;

Σε πρωτότυπο προγραμματισμό φαίνεται ότι προχωρά ο Alpha για τα βράδια του Σαββάτου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρώτο μισό της σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ο Alpha σχεδιάζει για πρώτη φορά να βάλει μυθοπλασία στην prime time του Σαββάτου.

Η επικρατέστερη σειρά για τα Σαββατόβραδα είναι οι «Φόνοι στο καμπαναριό», με πρωταγωνίστριες τη Ρένια Λουιζίδου και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Με συνολικά 12 επεισόδια, η σουρεαλιστική κωμωδία του Αντώνη Αγγελόπουλου αναμένεται να αντικαταστήσει το «Just the 2 of us» στο πρόγραμμα του Alpha για το πρώτο μισό της σεζόν.

Οσο για το «Secret song» με τη Ναταλία Γερμανού, δεν θα πάρει τη θέση του «J2US» τα Σάββατα -καθώς περιλαμβάνει πολύ λιγότερα επεισόδια, ενώ για την ώρα έχουν γυριστεί τρία- και θα μεταδίδεται ως event show περίπου μία φορά τον μήνα σε άλλη ημέρα.