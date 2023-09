Έλλη Τρίγγου – Η Μάγισσα: Η έξαλλη εφηβεία, η απόφασή της να γίνει ηθοποιός και η ξαφνική δημοσιότητα μετά τις Άγριες Μέλισσες

Η Έλλη Τρίγγου είναι η πρωταγωνίστρια της νέας μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1, «Η Μάγισσα» που κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Η ταλαντούχα ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, μέσα από το ρόλο της Ασημίνας, στην επιτυχημένη σειρά «Άγριες Μέλισσες», τη φετινή σεζόν επιστρέφει στην τηλεόραση και υποδύεται την αινιγματική ηρωίδα Θεοφανώ, στην νέα σειρά «Η Μάγισσα».

Ο χωρισμός των γονιών της, η “έξαλλη” εφηβεία και η απόφασή της να γίνει ηθοποιός

Η Έλλη Τρίγγου γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Όταν ήταν δύο ετών οι γονείς της χώρισαν και ήρθε με την μητέρα της στην Αθήνα. Σε ηλικία 14 ετών, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Πάτρα, για δύο χρόνια, προκειμένου να μείνει μαζί με τον πατέρα της. Η ηθοποιός έχει αναφερθεί στο χωρισμό των γονιών της και στη σχέση της με τους γονείς της.

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν δύο ετών και έτσι έχω το πλεονέκτημα να έχω πολλές οικογένειες. Έχω πολλές οικογένειες, γιατί οι γονείς μου έχουν ξαναφτιάξει τις ζωές τους και έτσι είχα πολλά οικογενειακά πρότυπα. Βοήθησαν πολύ οι γονείς μου, υπάρχει τρομερή ισορροπία. Ό,τι και να συνέβαινε μεταξύ τους, είχαν πάντα την ενωτική πρόθεση σε σχέση με μένα», είχε εξομολογηθεί η Έλλη Τρίγγου, σε συνέντευξή της, στην εκπομπή «The 2night show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στις «Άγριες Μέλισσες».

Για τα παιδικά της χρόνια και την έξαλλη εφηβεία της, η Έλλη Τρίγγου μίλησε σε συνέντευξή της στον Άρη Καβατζίκη και στην εκπομπή «Πάμε Δανάη». «Έφυγα από την Πάτρα δυο ετών, οι γονείς μου χώρισαν και ήρθα με τη μητέρα μου στην Αθήνα, αν και κάποια στιγμή στην εφηβεία επέστρεψα στην Πάτρα. Υπήρχε πολλή αγάπη με τη μητέρα μου, εκείνη δούλευε, εγώ ήμουν σε όλα εντάξει, άλλα υπήρχε και αυστηρότητα, δεν είχε αστεία. Επέστρεψα στην Πάτρα στα 14, μου είπε η μητέρα μου “πήγαινε να δει κι ο μπαμπάς σου τη γλυκά”, ήμουν έξαλλη ως έφηβη, οι γονείς μου είναι ήρωες. Θυμάμαι είχα πει στον μπαμπά, ότι ήμουν στη μαμά και στη μητέρα μου, ότι ήμουν στον πάτερα μου, με ανακάλυψαν, εγώ ήμουν κάπου άλλου και ζούσα τη ζωή μου», αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός.

Αποφάσισε πως θέλει να γίνει ηθοποιός μετά από ένα ταξίδι της στην Ισπανία. Εκεί, γνώρισε διάφορους καλλιτέχνες και ο κόσμος της τέχνης την γοήτευσε. «Στην Ισπανία ήρθα σε επαφή με την τέχνη σε πολλές μορφές της, γνώρισα το τσίρκο, μουσικούς του δρόμου, ζωγράφους, εικαστικούς, ζογκλέρ. Ζούσα με τσιρκολάνους μέσα σε συλλογικότητες, με ομάδες καλλιτεχνικές ανθρώπων περιπλανώμενων, κράτησε ένα τρίμηνο και επέστρεψα. Πάντα ονειρευόμουν να φύγω με ένα τσίρκο, όταν έδωσα στο Εθνικό, την ήμερα που θα έβγαιναν τα αποτελέσματα εάν δεν περνούσα, θα έφευγα με καραβάνι στην Ινδία», εξομολογήθηκε η Ελλη Τρίγγου.

Η καριέρα στο θέατρο και στην τηλεόραση

Όταν η Έλλη Τρίγγου τελείωσε το πρώτο έτος της σχολής, το 2014, έπαιξε στην ταινία «Suntan». Έπειτα, πρωταγωνίστησε στην ταινία μικρού μήκους «37 μέρες». Για την ερμηνεία της στην ταινία αυτή απέσπασε το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.

Το 2017 πρωταγωνίστησε με τον Αποστόλη Τότσικα στη σειρά της Lacta, «Από την αρχή», η οποία προβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 ως τηλεταινία από τον Alpha. H συγκεκριμένη ταινία απέσπασε δύο βραβεία από το Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών. Επίσης, το 2019 έπαιξε έναν από τους δυο κεντρικούς ρόλους στη σειρά «Motorway 65» της Εύης Καλογηροπούλου, η οποία έφτασε μέχρι το διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ Καννών.

Στο θέατρο συμμετείχε στην παράσταση του Γιάννη Οικονομίδη, «Στέλλα Κοιμήσου», στον μονόλογο «Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας» σε σκηνοθεσία Θάνου Σαμαρά, στο «Lolita reversed» στην πειραματική σκηνή του Εθνικού και στον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ».

Επιπλέον, το 2020 συμμετείχε στην παράσταση «Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, αλλά και στο «This is Not Romeo and Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα, στο θέατρο Πορεία.

Το 2018 συμμετείχε σε τρία επεισόδια του τρίτου κύκλου της βρετανικής σειράς «The Durrells» υποδυόμενη την Daphne Likourgou. Την ίδια χρονιά, συμμετείχε στη σειρά «Just Push Abuba», μια διαδικτυακή κωμική σειρά του καναλιού ZDF στη Γερμανία.

Από το 2019 έως το 2022 ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», όπου υποδύθηκε την Ασημίνα Σταμίρη. Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν θα πρωταγωνιστεί στην νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1, «Η Μάγισσα».

Το «Κόκκινο Ποτάμι» και πώς πήρε το ρόλο στις «Άγριες Μέλισσες»

Η Έλλη Τρίγγου αποκάλυψε το παρασκήνιο για το πώς πήρε το ρόλο της Ασημίνας στις «Άγριες Μέλισσες» και τελικά δεν πρωταγωνίστησε στο «Κόκκινο Ποτάμι» του Μανούσου Μανουσάκη που προβλήθηκε στο Open.

«Ήμουν σε μια άλλη τηλεοπτική παράγωγη και κάπως τελευταία στιγμή δεν προχώρησε η συνεργασία. Το έμαθαν από τον ΑΝΤ1 και με κάλεσαν. Ήταν να κάνω τον κεντρικό ρόλο στο Κόκκινο Ποτάμι», αποκάλυψε η Έλλη Τρίγγου, το 2019, σε δηλώσεις της, στην εκπομπή «Στη φωλια των Κου Κου».

Όταν η προσωπική της ζωή ήρθε στο προσκήνιο και το σοκ της απότομης δημοσιότητας

Η Έλλη Τρίγγου έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το ρόλο της Ασημίνας στις «Άγριες Μέλισσες» κερδίζοντας μεγάλη δημοσιότητα. Μάλιστα, την περίοδο προβολής της επιτυχημένης σειράς, η Έλλη Τρίγγου βρέθηκε στο προσκήνιο τόσο για την καριέρα της, όσο και για την προσωπική της ζωή. Όπως, έγινε γνωστό, η γνωστή ηθοποιός βρισκόταν στο παρελθόν σε σχέση με τον επίσης ταλαντούχο ηθοποιό, Αργύρη Πανταζάρα. Το πρώην ζευγάρι προσπάθησε να διατηρήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2019, μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή διατηρώντας όμως άψογες σχέσεις σε φιλικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το 2020, η Έλλη Τρίγγου είχε αναφερθεί στην συνεργασία της στο θέατρο με τον Αργύρη Πανταζάρα για την παράσταση «This is Not Romeo and Juliet». «Τον θαυμάζω απεριόριστα ούτως ή άλλως κι έχω παρακολουθήσει όλη του την πορεία από την πρώτη παράσταση μέχρι αυτήν την στιγμή κι εξακολουθώ και δηλώνω φαν. Είμαι τόσο χαρούμενη και το περιμέναμε χρόνια κι εγώ κι εκείνος κι απλά θέλαμε να είναι η σωστή μας στιγμή και να είμαστε αρκετά ώριμοι να το διαχειριστούμε. Γίναμε θέλοντας και μη και μας έκανε καλό αυτή η περιπέτεια. Μέσα σε αυτά ο Αργύρης έχει υπάρξει κομμάτι της ζωής μου και θέλαμε να κερδίσει η ανθρωπιά κι όχι η ανθρωπίλα», εξομολογήθηκε η ηθοποιός για τον συνάδελφό της και πρώην σύντροφό της, σε συνέντευξή της, στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» και στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

Η αγαπημένη ηθοποιός, το 2022, σε συνέντευξή της στον Άρη Καβατζίκη για την εκπομπή «Πάμε Δανάη», παραδέχτηκε πως η ξαφνική δημοσιότητα, που απέκτησε την περίοδο προβολής των «Άγριων Μελισσών», την τρόμαξε. «Ήταν σοκ η απότομη δημοσιότητα με τις «Άγριες Μέλισσες», με τρόμαξε, άλλα κατάλαβα ότι η πρόθεση των ανθρώπων είναι πολύ αγνή. Μου έχει συμβεί να κάθομαι σε μία καφετέρια και να μου κάνει κάποιος κεφαλοκλείδωμα με το κινητό στο χέρι και δεν ήταν πολύ ευχάριστο», είπε χαρακτηριστικά η Έλλη Τρίγγου.

Θεοφανώ: Ο νέος ρόλος της Έλλης Τρίγγου στη Μάγισσα

Η Έλλη Τρίγγου είναι η κεντρική πρωταγωνίστρια της νέας υπερπαραγωγής του ΑΝΤ1, «Η Μάγισσα», που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία. Η ταλαντούχα ηθοποιός μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι «Άγριες Μέλισσες» για τρεις σεζόν, επιστρέφει στην μικρή οθόνη με ένα αινιγματικό ρόλο.

Η Θεοφανώ είναι υπηρέτρια της οικογένειας Λάσκαρη. Μια αινιγματική παρουσία που υπηρετεί με αφοσίωση και αγάπη τους αφέντες της.

Ορφανή από γονείς, εγκαταλείφθηκε ως βρέφος σε μοναστήρι κι όταν μεγάλωσε μπήκε ως υπηρέτρια στον πύργο των Λασκαραίων. Κρυφός της πόθος, ο Μάρκος, ο πρωτότοκος γιος του Μιχαήλ Λάσκαρη.

Από μικρή, είχε μια έντονη διαίσθηση και κάποια οράματα που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει. Σύντομα, θα έρθει αντιμέτωπη με το χάρισμά της, αλλά και το παρελθόν της που αγνοούσε μέχρι τώρα.

Η Έλλη Τρίγγου μιλάει για το ρόλο της στη «Μάγισσα»