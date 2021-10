DC Comics: Νέα εποχή στα κόμικ – Ο γιος του Superman θα είναι bisexual

Ο Τζόναθαν Κεντ, ο γιος του Superman Κλαρκ Κεντ και της δημοσιογράφου Λόις Λέιν, εμφανίζεται στις σελίδες της DC Comics ως bisexual.

Ο Τζον Κεντ, γνωστός ως «ο Υπεράνθρωπος της Γης», θα εμφανιστεί στο τεύχος κόμικ που θα κυκλοφορήσει στις 9 Νοεμβρίου, «Superman: Son of Kal-El #5», ως πρωταγωνιστής σε μια ερωτική σχέση με τον δημοσιογράφο Τζέι Νακαμούρα με τον οποίο ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα.

Η απόφαση να βγει ο σούπερ ήρωας που φοράει τον μανδύα του Man of Steel ως αμφιφυλόφιλος εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει οι εκδότες κόμικ να επεκτείνουν το εύρος της εκπροσώπησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις σελίδες τους.

Άλλοι σημαντικοί χαρακτήρες που εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι οι Batwoman, Harley Quinn και Alan Scott (Green Lantern) και ο Iceman της Marvel, η America Chavez (γνωστή και ως Miss America) και o Northstar, ένας από τους πρώτους ανοιχτά γκέι χαρακτήρες κόμικς, όταν κυκλοφόρησε το 1992.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD

— Superman (@DCSuperman) October 11, 2021