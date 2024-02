Χαμός στον αέρα: Πήγαν ξαφνικά σε διαφημιστικό διάλειμμα – Ο παρουσιαστής ήταν έτοιμος να κάνει εμετό

Χαμός στον αέρα του CNN. Το κανάλι πήγε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα καθώς ο παρουσιαστής Wolf Blitzer έμοιαζε σαν να ήταν έτοιμος να κάνει εμετό κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με το μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Jamie Raskin, την Πέμπτη.

Καθώς ο Raskin (D-Md.) μιλούσε για τη διαμάχη στο Κολοράντο σχετικά με την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στο ψηφοδέλτιο, ο Blitzer είχε μία σειρά από περίεργες εκφράσεις καθώς φαινομενικά προσπαθούσε να κρατηθεί για να μην κάνει εμετό στον αέρα.

Σχεδόν ένα λεπτό μετά από μια σιωπηλή προσπάθεια να συγκρατήσει την αναγούλα του, το CNN έκοψε το πλάνο του Blitzer, αφήνοντας τον Raskin να μιλάει μόνος του στην οθόνη για να ολοκληρώσει τα σχόλιά του. Εκείνη τη στιγμή, ακούστηκαν ήχοι που έμοιαζαν με εμετό.

Στη συνέχεια, το CNN έπαιξε απότομα ένα διαφημιστικό σποτ, κόβοντας τον Raskin στη μέση της πρότασης. Όταν τελείωσε το σύντομο διάλειμμα, στη θέση του Blitzer εμφανίστηκε η επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN, αρμόδια για νομικά θέματα, Paula Reid.

«Ο Wolf έπρεπε να απομακρυνθεί, θα επιστρέψει», είπε η Reid πριν συνεχίσει την εκπομπή.

Το CNN είπε στον δημοσιογράφο της Washington Post, Will Sommer, ότι «ο Wolf δεν ένιωθε 100% καλά ενώ ήταν στον αέρα την Πέμπτη το βράδυ». Ο Blitzer επέστρεψε πολύ αργότερα με αποτέλεσμα οι θαυμαστές του να ανησυχήσουν, ενώ άλλοι τον ειρωνεύτηκαν λέγοντας ότι «τα ψέματα του Raskin είναι αρκετά για να κάνουν οποιονδήποτε να κάνει εμετό».

Μετά την εκπομπή του, ο Blitzer έγραψε στο X: «Είμαι καλά! Ευχαριστώ για τις ευχές. Θα σας δω ξανά στο Situation Room σύντομα».

Media news—CNN responds to Wolf Blitzer getting sick and leaving his show suddenly with a statement: “Wolf wasn’t feeling 100% while anchoring Thursday night. He looks forward to being back in the Situation Room and appreciates the well wishes.” https://t.co/yBbYAhFfGN

— Will Sommer (@willsommer) February 9, 2024