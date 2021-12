Bridgerton: Το Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία πρεμιέρας της 2ης σεζόν

Ένα δώρο στους φαν του Bridgerton επιφύλασσε για την ημέρα των Χριστουγέννων το Netlfix.

Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα, μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, επιβεβαίωσε την ημερομηνία πρεμιέρας της 2ης σεζόν της σειράς Bridgerton.

Το Netflix για να γιορτάσει την επέτειο ενός χρόνου από την κυκλοφορία της δημοφιλούς σειράς, συγκέντρωσε τους πρωταγωνιστές και τους έβαλε να διαβάσουν στην κάμερα ένα σημείωμα. Αυτό έγραφε πως η πολυαναμενόμενη 2η σεζόν του Bridgerton θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Μαρτίου του 2022.

Μάλιστα οι αντιδράσεις των ηθοποιών μαρτυρούν ότι ούτε οι ίδιοι ήξεραν πότε είναι η πρεμιέρα των νέων επεισοδίων.

Bridgerton premiered one year ago today! To commemorate the occasion, here is a special gift:

Bridgerton Season 2 will premiere March 25! pic.twitter.com/47EsIgRG8r

— Netflix (@netflix) December 25, 2021