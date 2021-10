Θλίψη στο Bridgerton: Πέθανε ο 53χρονος στιλίστας της σειράς από κορονοϊό

Σε θλίψη βυθίστηκαν οι πρωταγωνιστές του Bridgerton με τον θάνατο του στιλίστα της σειράς, Marc Pilcher.

Πέθανε την Κυριακή από κορονοϊό σε ηλικία 53 ετών. Ο Pilcher ήταν πλήρως εμβολιασμένος και δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με τον ατζέντη του, Curtis Brown.

“Με μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ο Marc Elliot Pilcher, που κέρδισε Emmy για την δουλειά του στην επιτυχημένη σειρά του Netflix , πέθανε έπειτα από μάχη με τον κορονοϊό” ανέφερε η οικογένειά του στο περιοδικό Variety.

Ο σχεδιαστής και στιλίστας είχε βγει αρνητικός σε αρκετά τεστ, που έγιναν για να παρευρεθεί στην απονομή των Emmy, όμως μετά την επιστροφή του στο σπίτι άρχισε να νιώθει άρρωστος.

Η σταρ του “Bridgerton”, Nicola Coughlan, η οποία ενσαρκώνει την Penelope Featherington, συγκίνησε με το “αντίο” της.

“Η καρδιά μου έχει ραγίσει με την απώλεια του Marc Pilcher, ήταν ο εξαιρετικός στιλίστας στην πρώτη σεζόν του ‘Bridgerton’. Ο Marc ήταν τόσο παθιασμένος με τη δουλειά του και τόσο ταλαντούχος. Πριν από περίπου έναν μήνα κέρδισε το πρώτο του βραβείο Emmy” έγραψε.

It’s a tragedy that he’s been taken so young when he had so much yet to do.

Please also use this as a reminder that Covid is still a very real and present danger, please get vaccinated and mask up to protect yourself and others.

— Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) October 4, 2021