Μπάιντεν: Η στιγμή που αποχωρεί από το στούντιο πριν πάει σε διαφημίσεις η παρουσιάστρια

Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο από το τέλος της συνέντευξης του Τζο Μπάιντεν στο κανάλι MSNBC. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πριν τελειώσει η παρουσιάστρια πέρασε από πίσω της, πριν καν εκείνη προλάβει να πασάρει τις διαφημίσεις.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν σηκώθηκε από την καρέκλα του, είχε μια χειραψία με την παρουσιάστρια Νικόλ Γουάλας και απομακρύνθηκε αμήχανα αφού εκείνη ευχαρίστησε τον 80χρονο πρόεδρο που της παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη.

«Μην πάτε πουθενά», είπε η παρουσιάστρια του MSNBC στους τηλεθεατές καθώς ο Μπάιντεν έβγαινε, περπατώντας ακριβώς πίσω της.

Είναι ασυνήθιστο για τους καλεσμένους να εγκαταλείπουν το σετ των ειδησεογραφικών εκπομπών πριν ο παρουσιαστής πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Το βίντεο με τον Μπάιντεν να αποχωρεί, προφανώς αγνοώντας ότι το πρόγραμμα ήταν ζωντανό, έγινε γρήγορα viral.

«Τι στα κομμάτια κάνει ο Τζο Μπάιντεν; Είναι live τηλεόραση!» το πρώην στέλεχος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, Steve Guest, έγραψε σε ένα tweet.

WHAT ON EARTH IS JOE BIDEN DOING?

It’s live TV! pic.twitter.com/L42OhEmCk3

— Steve Guest (@SteveGuest) June 29, 2023