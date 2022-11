Avatar – The Way of Water: Έπος το επίσημο trailer για το πολυαναμενόμενο sequel

Έπειτα από πολλά χρόνια αναμονής το πολυαναμενόμενο sequel του Avatar βρίσκεται προ των πυλών.

Πριν από λίγες ώρες, η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το ολοκαίνουργιο επίσημο trailer του Avatar 2: The Way of Water. Τα πλάνα από το trailer, που έχει διάρκεια δυόμιση λεπτά, είναι μοναδικά και ρίχνουν σαγόνια.

Το Avatar: The Way of Water διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους), τα βάσανα που τους ακολουθούν, τα άκρα που θα φτάσουν για να παραμείνουν ασφαλείς, τις μάχες που θα δώσουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που θα υπομένουν.

Πρωταγωνιστούν οι: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, και Kate Winslet.

Το νέο poster του Avatar: The Way of Water

Δείτε το επίσημο trailer του Avatar: The Way of Water

Το Avatar: The Way of Water θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Δεκεμβρίου 2022.