Την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, μετά την αποχώρησή της από το Survivor, έκανε η Καρολίνα Καλύβα. Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ ευχαρίστησε όλους όσοι την στήριξαν, τονίζοντας παράλληλα πως το Survivor είναι μια συγκλονιστική και ανεπανάληπτη εμπειρία.

«Είμαι ευγνώμων και σας ευχαριστώ. Έχω την ανάγκη να σας δηλώσω πόσο χαρούμενη νιώθω για την στήριξη και την αγάπη που μου δείξατε όλοι σας. Ήταν μια συγκλονιστική και ανεπανάληπτη εμπειρία το Survivor, μου λείπει πολύ η παραλία μου, μου λείπουν οι amigos, οι αγώνες μας, στη παραγωγή τα παιδιά, όλα! Ήταν δύσκολο παιχνίδι αλλά τα κατάφερα και είμαι πολύ συγκινημένη. Θέλω να σας δώσω μια μεγάλη αγκαλιά και να σας πω ότι σας σκέφτομαι και σας αγαπώ . Μου δίνατε και μου δίνετε τρομερή δύναμη ! We ride together. We die together. Red team for life», έγραψε στην ανάρτησή της η Καρολίνα Καλύβα.