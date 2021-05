Πρόσφατα ανακοινώθηκε το reboot της επιτυχημένης σειράς του HBO “Sex and the City”. Από όταν μάθαμε τα ευχάριστα νέα, ανυπομονούμε να δούμε τις νέες περιπέτειες των αγαπημένων μας πρωταγωνιστριών. Παρακάτω ακολουθούν όλα όσα γνωρίζουμε για την επιστροφή των iconic Carrie, Charlotte και Miranda στις οθόνες μας.

-Δεν θα ονομάζεται “Sex and the City”

Η σειρά αφήνει πίσω της το θρυλικό τίτλο, που την εκτόξευσε στην κορυφή. Το reboot έχει ονομαστεί από μια φράση της Carrie: And Just Like That. Έχει μάλιστα ήδη το δικό του λογαριασμό στο instagram.

-Η Samantha Jones δεν θα είναι μέρος της νέας ιστορίας

Η ηθοποιός Kim Cattrall είχε πολλά προβλήματα και διαπληκτισμούς, τόσο με το cast όσο και με τους παραγωγούς της σειράς. Παρόλο λοιπόν που έγιναν προσπάθειες για την επιστροφή της, αποδείχθηκαν μάταιες. Οι fans πρότειναν να δοθεί ο ρόλος στη Sharon Stone και το κανάλι “ζύγισε” τις διάφορες επιλογές που είχε. Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο οι χαρακτήρες της σειράς, απλά να μην είναι πια φίλες με τη Samantha.

Ο Mr.Big θα επιστρέψει στο reboot

Παρά τις αρχικές φήμες ότι ο Chris Noth δεν θα είναι μέρος του cast, εν τέλει θα τον απολαύσουμε και στα νέα επεισόδια. Ο Michael Patrick King – παραγωγός της σειράς – μοιράστηκε μάλιστα με τον Τύπο, ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστεί πάλι με τον Chris. Άλλωστε, πώς μπορεί να υπάρξει Sex and the City χωρίς τον Mr.Big;

Τα γυρίσματα ξεκινούν σύντομα

Το Variety είχε αναφέρει ότι η σειρά – η οποία θα αποτελείται από 10 επεισόδια της μισής ώρας – θα ξεκινήσει τα γυρίσματα στα τέλη της άνοιξης. Η τοποθεσία; Στην εντυπωσιακή Νέα Υόρκη.

ΠΗΓΗ: instyle.gr