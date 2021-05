Eurovision: Νικήτρια η Ιταλία με το "Zitti E Buoni" - Στη 10η θέση η Stefania - ΒΙΝΤΕΟ

Η Ιταλία με το τραγούδι "Zitti E Buoni" ήταν η μεγάλη νικήτρια του 65ου διαγωνισμού της Eurovision. Η ιταλική συμμετοχή συγκέντρωσε συνολικά 524 βαθμούς, με τη Γαλλία να τερματίζει στη 2η θέση (499 β.) και την Ελβετία στην 3η (432 β.).

Η Ελλάδα και η Stefania με το "Last Dance" κέρδισε το θερμό χειροκρότημα και τις θετικές εντυπώσεις του κοινού, τερματίζοντας στην 10η θέση με 170 βαθμούς. Η Κύπρος απογοήτευσε στον μεγάλο τελικό, τερματίζοντας στην 16η θέση με 94 βαθμούς. Αρνητικό ρεκόρ για το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό, ενώ 0 βαθμούς από το κοινό έλαβαν η Γερμανία, η Ισπανία και η Ολλανδία.

Η τελική βαθμολογία:

Δείτε την εμφάνιση της Ιταλίας:

Η εμφάνιση της Γαλλίας:

Η βαθμολογία των επιτροπών

Από τις 39 επιτροπές που ψήφισαν, νικήτρια βγήκε η Ελβετία με 267 πόντους. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Γαλλία και στην τρίτη η Μάλτα. Μάλιστα η Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια συγκέντρωσε καλές βαθμολογίες από τις κριτικές επιτροπές, τερματίζοντας στην 10η θέση. Κύπρος και Γαλλία έδωσαν το 12άρι τους στη Στεφανία.

Ανάμεσα στο διαγωνιστικό κομμάτι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι διοργανωτές παρουσίασαν μία θεαματική δράση, ένα πάρτι σε ταράτσες του Ρότερνταμ με τη συμμετοχή νικητών προηγούμενων χρόνων, ανάμεσά τους βρέθηκε και η Έλενα Παπαρίζου.

Στο «Rock the Roof» τραγούδησαν οι: Lenny Kuhr (De Troubadour, Ολλανδία 1969), Teach-In (Ding-a-dong Ολλανδία 1975), Sandra Kim (J'aime La Vie, Βέλγιο 1986), Έλενα Παπαρίζου, (My Number One, Ελλάδα 2005), Lordi (Hard Rock Hallelujah, Φινλανδία 2006), και Måns Zelmerlöw (Heroes, Σουηδία 2015).

Εξαιτίας της Covid-19 στη σκηνή του Ahoy Arena του Ρότερνταμ δεν εμφανίστηκε ζωντανά η συμμετοχή της Ισλανδίας με τους Daði og Gagnamagnið και το τραγούδι «10 Years», καθώς κάποια από τα μέλη του συγκροτήματος βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Έτσι η εμφάνισή τους ήταν μαγνητοσκοπημένη, όπως μαγνητοσκοπημένη ήταν και η εμφάνιση του νικητή της Eurovision 2019 Måns Zelmerlöw, ο οποίος κι αυτός βρέθηκε θετικός στον SARS-CoV-2.