Το τραγούδι "My Number One" ακούστηκε ξανά σε τελικό Eurovision, 16 χρόνια μετά τη μεγάλη βραδιά της Έλενας Παπαρίζου το 2005. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε ως guest star, στο πλαίσιο του "Rock on the roof", όπου νικητές του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού ερμήνευσαν ξανά τα τραγούδια που τους οδήγησαν στην κορυφή.

Η Έλενα Παπαρίζου τραγούδησε το "My Number One" και παρουσίασε ξανά τη μοναδική χορογραφία του Φωκά Ευαγγελινού, που έχει τοποθετήσει την ελληνική συμμετοχή στα "Eurovision classics" και το "My Number One" ως ένα από τα κορυφαία τραγούδια στην ιστορία της Eurovision.

Οι καλλιτέχνες που ερμήνευσαν τα νικητήρια τραγούδια τους πάνω σε τρεις ειδικά διαμορφωμένες ταράτσες του Ρότερνταμ, εκτός από την Έλενα Παπαρίζου, είναι οι: Lenny Kuhr (Ολλανδία 1969), Teach-In (Ολλανδία 1975), Sandra Kim (Βέλγιο 1986), Lordi (Φινλανδία 2006) και Måns Zelmerlöw (Σουηδία 2015).