Με νέο ριάλιτι θα «χτυπήσει» ο ΑΝΤ1 - Οι διάσημοι, η... ζούγκλα και οι σκληρές δοκιμασίες

Δυναμική ενεργοποίηση στον τομέα του entertainment ετοιμάζει ο Ομιλος ΑΝΤ1, που σχεδιάζει ήδη νέα «χτυπήματα» στον τομέα της ψυχαγωγίας για την προσεχή σεζόν. Στόχος είναι το κανάλι του Αμαρουσίου να παρουσιάσει ένα μείγμα προγράμματος όπου η μυθοπλασία δεν θα είναι ο μοναδικός πυλώνας, παρότι θα παραμείνει βασικός, αλλά θα υπάρχει σημαντική «εκπροσώπηση» και στον τομέα των ψυχαγωγικών σόου και των ριάλιτι. Η επιστροφή του ΑΝΤ1 στο entertainment ξεκινά απόψε με την πρεμιέρα του «Your face sounds familiar, all star» με τη Μαρία Μπεκατώρου, αλλά και με τη «Φάρμα» με τον Σάκη Τανιμανίδη την προσεχή εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, στα μετόπισθεν του σταθμού βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις επαφές για να κλείσουν τα δικαιώματα νέου ριάλιτι, το οποίο προορίζεται για το πρόγραμμα του Οκτωβρίου.

Δείτε ένα απόσπασμα από το ριάλιτι:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΝΤ1 είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με το ITV για την απόκτηση των δικαιωμάτων του ριάλιτι «I’m a celebrity, get me ouf of here». Πρόκειται για ριάλιτι επιβίωσης για διάσημους, οι οποίοι συνυπάρχουν σε περιβάλλον ζούγκλας για μερικούς μήνες και περνούν από πολλές και δύσκολες δοκιμασίες μέχρι ένας ή μία να κερδίσει τον τίτλο «Βασιλιάς» ή «Βασίλισσα της Ζούγκλας». Τα γυρίσματα, μάλιστα, γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις σε μακρινά μέρη (στη Νότια Αφρική και στην Αυστραλία), ωστόσο, λόγω πανδημίας, το ITV εισήγαγε από το 2020 μια ανανεωμένη εκδοχή του ριάλιτι που διεκδικεί ο ΑΝΤ1. Αντί για τη ζούγκλα, το ριάλιτι επιβίωσης για διάσημους δεν διαδραματίζεται πλέον σε εξωτικό προορισμό, αλλά σε ένα κάστρο στην Αγγλία. Μάλιστα, κάποια επεισόδια μεταδίδονται και live, με τις δοκιμασίες να έχουν ήδη μαγνητοσκοπηθεί, ενώ το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει. Οι διαπραγματεύσεις του ΑΝΤ1 με το ITV βρίσκονται στην τελική ευθεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κανάλι του Αμαρουσίου «φλερτάρει» με το «I’m a celebrity, get me out of here». Το ίδιο ριάλιτι είχε εξεταστεί και το 2016 ως απάντηση στο «Survivor», αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκε, καθώς κρίθηκε λίγος ο χρόνος για να γίνει σωστά η προετοιμασία του. Αν τελικά κλείσει το ριάλιτι επιβίωσης για celebrities, ο ΑΝΤ1 εμπλουτίζει τη φαρέτρα των ψυχαγωγικών του προγραμμάτων, καθώς έχει ήδη ανακοινώσει στο πεδίο των σόου ότι θα επαναφέρει το «Ελλάδα έχεις ταλέντο».