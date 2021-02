Αντίστροφη μέτρηση για την "Φάρμα": Οι 14 υποψήφιοι αγρότες, ο αγώνας ασυλίας, οι αποστολές και το έπαθλο

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ/ YouTuber

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έχει δηλώσει ότι δε νιώθει άνετα με τις ερωτικές σκηνές και με τις σκηνές που έχουν γυμνό και γι’ αυτό πάντοτε ζητούσε από τις παραγωγές το σενάριο να μην περιέχει τέτοιες σκηνές για τον ίδιο. Ακόμη, πήρε μέρος στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Just the 2 of us», αρχικά επειδή του άρεσε ως πρόγραμμα, όπως έχει πει, αλλά και για τα χρήματα που έπαιρνε καθώς τα είχε ανάγκη. Έχει παντρευτεί 3 φορές, έχει 3 παιδιά (31, 26, 17 ετών) και πρόσφατα έγινε παππούς. Τα τελευταία 3 χρόνια εργάζεται ως δάσκαλος θαλάσσιων σπορ και καπετάνιος σε κρουαζιέρες στην Κρήτη.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ/ Ηθοποιός - δάσκαλος υποκριτικής

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είναι ηθοποιός. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Στο ξεκίνημα του, το 1988, πρωταγωνίστησε στις ταινίες “Η Φανέλα με το νούμερο 9”, του Παντελή Βούλγαρη και «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Ακολούθησαν πολλές ταινίες ακόμα, όπως “Ο Δραπέτης”, “Πάνω, κάτω και πλαγίως”, “Το βλέμμα του Οδυσσέα“, “Προς την ελευθερία”, “Εργένης”, “Ο τελευταίος άρχοντας των Βαλκανίων” κ.α.

Το 1990, έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κατρίν Ντενέβ, «365 μέρες γέννηση», στην ΕΤ2. Ακολούθησαν οι σειρές “Παλίρροια”, “Έκπτωτος άγγελος”, “Το σημάδι του έρωτα”, “Στη σκιά του πολέμου”, “Ιδιαιτέρα για κλάματα”, “Μυστικές διαδρομές”, “Στο δρόμο της καρδιάς”, “Η Ζωή της Άλλης”, “Βαλς με 12 Θεούς”, “Γυναίκα Χωρίς Όνομα” κ.ά.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 50 θεατρικές παραστάσεις και έχει συνεργαστεί με μεγάλους σκηνοθέτες στο θέατρο, όπως: Κάρολος Κουν, Μίνως Βολανάκης, Ζυλ Ντασσέν, Σπύρος Ευαγγελάτος, Ρούλα Πατεράκη, Aνδρέας Βουτσινάς και στον κινηματογράφο με σκηνοθέτες όπως οι Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Παντελής Βούλγαρης, Μιχάλης Κακογιάννης, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Στο εξωτερικό έπαιξε στο έργο της Λείας Βιτάλη «Roast Beef» με τη Sarah Douglas στο Riverside Studio in Cheap Vans Shoes Hammersmith στο Λονδίνο. Το 1994 συνεργάστηκε με την Eva Bergman στην ταινία «One Love and the Other», στην οποία ήταν συμπρωταγωνιστής με την Lena Endre. Το 2004 συνεργάστηκε με τον Michelle Favart στην ταινία «Le Dernier Monsieur des Balcans», όπως και με τον Dragan Bjelogrlic στην ταινία “Modevideo,Bog te Video”, καθώς και το “Three Way Week” του Bruno Coppola.

Έχει λάβει Κρατικό βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Πάνω Κάτω και Πλαγίως» του Μιχάλη Κακογιάννη και το δεύτερο βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου το 1989 για την ταινία «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Τα τελευταία χρόνια, παραδίδει μαθήματα υποκριτικής και αυτοβελτίωσης.