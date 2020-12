«Κλείδωσε» ο προγραμματισμός του ΣΚΑΪ: «Survivor» το βράδυ, «House of fame» το απόγευμα

«Κλειδώνει» η παράλληλη μετάδοση «Survivor» και «House of fame» από τις αρχές του 2021 στον ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου προχωρά τον σχεδιασμό του προγράμματος, με ταυτόχρονη πρεμιέρα δύο ριάλιτι, ενός στην prime time και ενός στην απογευματινή ζώνη, με στόχο όλο το πακέτο των νέων project να βγει στον αέρα μέσα στον Ιανουάριο. Παρά τις φήμες για αναβολή του «Survivor», το ριάλιτι επιβίωσης με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη έχει «κλειδώσει», ενώ ο ΣΚΑΪ έχει ζητήσει από την AcunMedya να επισπεύσει την πρεμιέρα του μέσα στον Ιανουάριο. Με το «Survivor» να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της prime time, ο ΣΚΑΪ θα εντάξει για πρώτη φορά ριάλιτι εγκλεισμού στην απογευματινή ζώνη και, μάλιστα, ως lead-in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τα καθημερινά επεισόδια από τη μουσική ακαδημία του «House of fame» θα μεταδίδονται καθημερινά από τις 18:00 έως τις 20:00, ενώ το live θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή βράδυ. Για την κριτική επιτροπή έκλεισαν ο Πλούταρχος, η Καίτη Γαρμπή, ο Φοίβος και ο Γιώργος Αρσενάκος της Panik Records. Οσο για την παρουσίαση του «House of fame», πληροφορίες αναφέρουν ότι η υποψηφιότητα της Τάμτα φέρεται να απομακρύνεται, ενώ η τραγουδίστρια εντάσσεται από σήμερα και για τέσσερα επεισόδια στο «The voice», ως γκεστ coach στο πλευρό της Ελενας Παπαρίζου. Η μάχη για τη θέση του παρουσιαστή εξελίσσεται σε… εσωτερική υπόθεση ανάμεσα σε πρόσωπα του ΣΚΑΪ. Το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα αναβάλλεται για την προσεχή σεζόν το έτερο μουσικό σόου «The masked singer», στο οποίο είχαν κλείσει ο Σάκης Ρουβάς στην παρουσίαση και ο Νίκος Μουτσινάς στην κριτική επιτροπή, ωθεί τον ΣΚΑΪ να βρει εναλλακτικό πόστο για να αξιοποιήσει τα δυνατά του ονόματα. Οι τελικές αποφάσεις για τον παρουσιαστή του «House of fame» αναμένονται την προσεχή εβδομάδα.

Πηγή: Reallife