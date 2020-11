Ο Dino Thoma κατάφερε με την ερμηνεία του στο The Voice να κλέψει τις εντυπώσεις. Ο παίκτης από την Κύπρο ερμήνευσε το Nobody Knows και άφησε με ανοιχτό στόμα τον Σάκη Ρουβά και τον Πάνο Μουζουράκη. Όταν ολοκλήρωσε το τραγούδι και συνειδητοποίησε ότι οι δύο κριτές είχαν γυρίσει σωριάστηκε... στο πάτωμα. Ο Σάκης Ρουβάς ξαφνικά του είπε ότι δεν θα τον διεκδικήσει γιατί χαμογέλασε όταν γύρισε η καρέκλα του Μουζουράκη. Ο 21χρονος εξήγησε γελώντας ότι ήταν στον κόσμο του την ώρα που γύρισε ο Σάκης και ήταν πολύ αφοσιωμένος στο τραγούδι. Τελικά, ο Σάκης ήταν αυτός που "κέρδισε" τον παίκτη για την ομάδα του.