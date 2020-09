GNTM: Αυτά είναι τα 10 αγόρια - Ο "γύπας", ο τυροκόμος και τα φαβορί - ΦΩΤΟ

Η τελική εικοσάδα του GNTM έχει ήδη πάρει το εισιτήριο για το σπίτι και τα 10 κορίτσια και 10 αγόρια θα δώσουν μάχη για να κερδίσουν τον πολυπόθητο τίτλο. Ποια είναι όμως τα αγόρια που θα ταράξουν τα νερά του ριάλιτι μοντέλων;

Αυτά είναι τα 10 αγόρια,με απόλυτο στόχο την κατάκτηση του τίτλου και των επάθλων, τα οποία τη φετινή χρονιά είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά, στο πιο απαιτητικό GΝΤΜ.

Τα 10 αγόρια

Ανδρέας Αθανασόπουλος

Ο Ανδρέας είναι 19 ετών, μεγάλωσε στην Αμαλιάδα και σπουδάζει στο τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αποφάσισε να ασχοληθεί με το modelling όταν πηγαίνοντας να βγάλει φωτογραφίες για το αθλητικό του δελτίο, ο φωτογράφος του είπε ότι έχει προοπτική να γίνει μοντέλο. Τους τελευταίους μήνες έχει καταφέρει να κάνει κάποιες επαγγελματικές φωτογραφίσεις και να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Στο GNTM ήρθε γιατί του αρέσει ο ανταγωνισμός και θέλει να ζήσει τις πιο ακραίες δοκιμασίες. Στόχος του είναι να φτάσει στην κορυφή με προσεκτικά και σταθερά βήματα. Του αρέσουν το μπάσκετ, τα βιντεοπαιχνίδια, το θέατρο και το beatboxing. Για τον Ανδρέα το GNTM είναι ένα λευκό, ημίγλυκο κρασί, που θέλει να απολαύσει, μέχρι την τελευταία του σταγόνα.

Motto: “if you are good at something, never do it for free”

Παναγιώτης Αντωνόπουλος:

Ο Παναγιώτης είναι 23 ετών και μεγάλωσε στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας. Δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα ως αγρότης, κτηνοτρόφος και τυροκόμος.

Δηλώνει φανατικός τηλεθεατής του GNTM και πάντα έλεγε ότι αν ποτέ του δοθεί η ευκαιρία να μπει στο διαγωνισμό, θα την εκμεταλλευτεί. Με το modelling δεν έχει ασχοληθεί στο παρελθόν, οπότε περιμένει το GNTM να του δώσει την ώθηση να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. “Στη ζωή πρέπει να δίνουμε καθημερινά το 100% και να μην έχουμε απωθημένα”. Πιστεύει ότι το δυνατό του όπλο είναι η προσωπικότητα του. Είναι υπομονετικός, φιλόδοξος, προσαρμόζεται στις καταστάσεις και αντιμετωπίζει τη ζωή με χιούμορ. Θα του λείψει το χωράφι αλλά το έχει αφήσει στα έμπιστα χέρια του αδελφού του. Στο GNTM δεν τον φοβίζει η σκληρή δουλειά, είναι κάτι που άλλωστε γνωρίζει καλά.

Motto: “Μπορείς να τα καταφέρεις σε ό,τι κι αν βάλεις στόχο”

Εμμάνουελ Ελόζιεουα:

Ο Εμμάνουελ είναι 21 ετών, γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας και ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά του σε ηλικία 5 ετών. Μένει στη Θεσσαλονίκη και σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σε ηλικία 18 ετών τον εντόπισε ένας φωτογράφος στη γειτονιά του και τον συμβούλευσε να ασχοληθεί με το modelling. Από τότε έχει μπει σε πρακτορείο και κάνει πλέον φωτογραφίσεις και διαφημιστικές καμπάνιες για εταιρίες στη Θεσσαλονίκη. Το GNTM είναι η ευκαιρία του να εξελιχθεί ως μοντέλο μέσα από τις δοκιμασίες και να τον μάθει περισσότερο ο κόσμος της μόδας. Στον ελεύθερο χρόνο του απολαμβάνει να λύνει γρίφους και puzzles, να κάνει IQ tests και να διαβάζει ιστορία και μυθολογία. Με τσαγανό και χιούμορ είναι έτοιμος να ζήσει κάθε πρόκληση στο GNTM.

Motto: ''be you, be now, be more, if not you and why not you?”

Αιμιλιάνο Μάρκου

Ο Αιμιλιάνο είναι 20 ετών, γεννήθηκε στην Ελλάδα και κατάγεται από την Αλβανία. Σπουδάζει στη σχολή Εμποροπλοιάρχων, αγαπά τη θάλασσα και τα ταξίδια. Μετρά λίγους μήνες στο χώρο του modelling αλλά έχει ήδη κάποιες φωτογραφίσεις στο ενεργητικό του, που έχουν λάβει θετικές κριτικές. Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και το καράτε, ενώ περνά αρκετές ώρες στο γυμναστήριο. Είναι μεθοδικός, οργανωτικός και θέλει πάντα να έχει προγραμματισμό και στόχο. Απεχθάνεται την απραγία και τη στασιμότητα. Για τον Emiliano κάθε μέρα είναι ένα δώρο, που δεν πρέπει να πετάς. Στα ...αχαρτογράφητα ύδατα του GNTM βάζει πλώρη για την κορυφή.

Motto: “Don't crack under pressure”

Παναγιώτης Πέτσας:

Ο Παναγιώτης είναι 22 ετών και ζει στην Αθήνα. Θέλει να ασχοληθεί με το modelling γιατί τον εξιτάρουν τα ταξίδια και οι άνθρωποι, που θα γνωρίσει μέσα από το χώρο. Το πάθος του είναι τα τατουάζ και σκοπεύει να καλύψει κάποια στιγμή όλο του το σώμα με σχέδια. Η άλλη μεγάλη του αγάπη, που μάλιστα κληρονόμησε από τους γονείς του, είναι οι chopper μοτοσυκλέτες. Σε 10 χρόνια ονειρεύεται να έχει αφήσει το προσωπικό του στίγμα στο χώρο του modelling ως alternative μοντέλο και να λανσάρει το δικό του brand ρούχων. Στο GNTM έρχεται με «τέρμα γκάζι» και με στόχο τη νίκη.

Motto: “Η ζωή είναι μικρή, οπότε πρέπει να κάνεις μεγάλα πράγματα”

Έντουαρντ Στεργίου

O Έντουαρντ είναι 24 ετών, γεννήθηκε στο Χμελνίτσκι της Ουκρανίας και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 3 ετών. Είναι επαγγελματίας μοντέλο και έχει εργαστεί σε Πεκίνο, Σανγκάη, Χονγκ-Κονγκ και Μιλάνο. «Μια ερωτική απογοήτευση στάθηκε ως η αφορμή για να ασχοληθώ με το modelling», εκμυστηρεύεται γελώντας. Πριν μπει στο

χώρο της μόδας ήταν εσωστρεφής και αντικοινωνικός, όμως η δουλειά τον βοήθησε να βρει τον πραγματικό του εαυτό. Στο μυαλό του βρίσκεται πάντα η γιαγιά του η Ταμάρα, την οποία θέλει να κάνει περήφανη. Η αναγνωρισιμότητα, που μπορεί να του προσφέρει το GNTM, υπήρξε το κίνητρο για τη συμμετοχή του. Στόχος του είναι να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί, καθώς το μόνο εμπόδιο για να στεφθεί βασιλιάς θα είναι ο εαυτός του.

Motto: “when life gives you lemons, make a lemonade and enjoy”

Δημοσθένης Τζουμάνης

Ο Δημοσθένης είναι 29 ετών και δραστηριοποιείται στο χώρο των πωλήσεων και του real estate. Έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και δηλώνει ανταγωνιστικός, τελειομανής και νικητής. Η πρώτη του επαφή με το χώρο της μόδας είναι το GNTM. Στόχος του είναι να ανακαλύψει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει στο διαγωνισμό και να ζήσει το όνειρο του. Ως γνήσιος “γύπας” , δεν κρύβει ότι του αρέσει το φλερτ αλλά

παραμένει πιστός στη σχέση του. Έρχεται ως ερασιτέχνης έτοιμος να ανταγωνιστεί τους επαγγελματίες επί ίσοις όροις.

Motto: “if you can dream it, you can do it”

Κωνσταντίνος Τσεντολίνι

O Κωνσταντίνος είναι 18 ετών, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και έχει ρίζες από την Ιταλία. Ανήκει σε πρακτορείο από 6μηνών και έχει κάνει φωτογραφίσεις και διαφημιστικά στη Θεσσαλονίκη. Όπως δηλώνει ο ίδιος, νιώθει ότι γεννήθηκε για αυτό. Είναι party animal, αφοπλιστικά ειλικρινής, ευέξαπτος, κοινωνικός και αντικειμενικός. Δεν φοβάται την κριτική, καθώς, όπως δηλώνει, “το modelling είναι πρωταθλητισμός, που απαιτεί γερό στομάχι”. Στο GNTM έρχεται για να δουλέψει και να μάθει δίπλα στους καλύτερους του χώρου. Ονειρεύεται να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να περπατήσει για μεγάλους οίκους μόδας. Ελπίζει το χρυσό εισιτήριο για το σπίτι του GNTM να τον ταξιδέψει μέχρι τον τελικό.

Motto: “ ό,τι και να κάνεις, κάν΄το με αυτοπεποίθηση”

Ηρακλής Τσουζίνοφ:

O Ηρακλής είναι 20 ετών και είναι ένας σύγχρονος πολίτης του κόσμου. Με καταγωγή από τη Ρωσία και τη Γουινέα, γεννήθηκε στη Γερμανία, μεγάλωσε στη Ρωσία και από 8 ετών ζει στην Ελλάδα. Το όνομα Ηρακλής το επέλεξε ο ίδιος γιατί από παιδί αγαπούσε την ελληνική μυθολογία. Σπουδάζει σχέδιο μόδας και styling και ασχολείται με το modelling τα τελευταία 2 χρόνια. Το GNTM αποτελεί στοίχημα ζωής για τον Ηρακλή, να αποδείξει σε όσους δεν τον πίστευαν, ότι μπορεί να τα καταφέρει. Τη δύναμη του την αντλεί από τη μητέρα του, που υπήρξε πάντοτε το στήριγμα του και τον μεγάλωσε κάνοντας προσωπικές θυσίες. Για τον Ηρακλή, το GNTM είναι η ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να πετύχει τον προσωπικό του άθλο.

Motto: “Μέσα σε όλα!”

Σήφης Φαραντάκης:

Ο Σήφης είναι 20 ετών και έρχεται από τα Χανιά της Κρήτης. Κληρονόμησε την αγάπη για τον αθλητισμό από την οικογένειά του, καθώς ο πατέρας και ο αδελφός του είναι πρωταθλητές ποδηλασίας. Ο ίδιος σπουδάζει στο Τ.Ε.Φ.Α.Α Θεσσαλονίκης , έχει ασχοληθεί με την ποδηλασία αλλά τον κέρδισε το κολύμπι και το γυμναστήριο. Στον ελεύθερο χρόνο του απολαμβάνει την πεζοπορία στα βουνά της Κρήτης, το ψαροντούφεκο και το να παίζει βιολί. Τη δήλωση για το GNTM την έκανε ο αδελφός του, ο οποίος πιστεύει στις δυνατότητες του και τον στηρίζει σε αυτή του την επιλογή. Αν και δεν πίστευε ότι μπορούσε να μπει στο σπίτι του GNTM, ο στόχος του πλέον είναι να καταφέρει να φτάσει στη δεκάδα και από εκεί βήμα – βήμα, να βρεθεί στον τελικό. Στο GNTM σκοπεύει να ταράξει τα νερά και να ξεχωρίσει.

Motto: “if others can do it, why can’t you?”