Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρακολουθούν το J2US μόνο και μόνο για να δουν την εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά, ο οποίος γίνεται πρώτο θέμα σε κάθε live. Κάθε εμφάνισή του μαζί με την παρτενέρ του Χαρά Βέρρα προκαλεί αίσθηση, και όλοι περιμένουν την επόμενη. Η κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε» του OPEN συνάντησε τον γνωστό κομμωτή και την τραγουδίστρια στα backstage των γυρισμάτων και το τηλεοπτικό ζευγάρι αποκάλυψε ότι στο επόμενο live θα πουν τραγούδι του ράπερ FY. Ο Τρύφωνας Σαμαράς έδωσε μια γεύση του τι θα δούμε, ενώ το χαρακτήρισε πολύ δύσκολο τραγούδι. Από την πλευρά της η Χαρά Βέρρα δήλωσε ότι έχει πολύ άγχος όλη αυτή την εβδομάδα. Η δημοσιογράφος πάντως δεν παρέλειψε να ρωτήσει τον Τρύφωνα Σαμαρά και για την κόντρα του με τον Λάκη Γαβαλά. "Μήπως ήθελε να είναι στο Just the 2 Us και του πήραμε τη θέση και τα κάνει όλα αυτά; Ένας νορμάλ άνθρωπος δεν λέει τέτοια πράγματα" σχολίασε.