“Είναι φάση το αγόρι” τραγούδησαν στο χθεσινό επεισόδιο του "Just The 2 Of Us", ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα σε μία ακόμη μοναδική εμφάνιση.

Η ανατρεπτική ροκ εμφάνισή τους κέρδισε θετικά σχόλια από τον Νίκο Κοκλώνη, με τη Βίκυ Σταυροπούλου και τη Μαρία Μπακοδήμου να τονίζουν πως η εμφάνισή τους ήταν πολύ καλύτερη από την προηγούμενη φορά.

Το ντουέτο τους συγκέντρωσε συνολικά 28 βαθμούς, με τον Τρύφωνα Σαμαρά να λέει στον καλό του φίλο, Νίκο Κοκλώνη, ότι λάδωσε τους κριτές, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Δείτε την μοναδική εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά και της Χαράς Βέρρα: