Ζιζέλ Μπούντχεν: Έγκυος στο τρίτο της παιδί

Έγκυος για τρίτη φορά είναι η Ζιζέλ Μπούντχεν, καθώς αναμένει να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της με τον σύντροφό της και εκπαιδευτή Jiu-Jitsu, Χοακίμ Βαλέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, το ζευγάρι είναι ενθουσιασμένο με την ευχάριστη είδηση και περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να έρθει το νέο μέλος στη ζωή. Σημειώνεται, πως το μοντέλο και ο προπονητής είναι ζευγάρι από το καλοκαίρι του 2023, με τη Ζιζέλ να επιβεβαιώνει έπειτα από μήνες την σχέση τους.

Τέλος, το 44χρονο μοντέλο, που κυοφορεί το τρίτο της παιδί, έχει αποκτήσει έναν γιο και μια κόρη από τον γάμο της με τον Τομ Μπράντι.

Gisele Bündchen Is Pregnant with Baby No. 3, Her First with Boyfriend Joaquim Valente (Exclusive) https://t.co/psQi17s2JG

— People (@people) October 28, 2024