Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Κρις Μάρτιν των Coldplay έσωσε αγόρι από πιθανή ασφυξία – «Κάθισε εκεί, αδελφέ μου… καλύτερα;»

Μια συγκινητική στιγμή, και παράλληλα συγκλονιστική, αν αναλογιστεί κανείς τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας των Coldplay στο Σίδνεϊ, όταν ο Κρις Μάρτιν έσωσε έναν μικρό θαυμαστή από τον κίνδυνο να ποδοπατηθεί από το πλήθος.

Ο 47χρονος frontman του Βρετανικού συγκροτήματος παρατήρησε το μικρό αγόρι να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, στο σημείο όπου το κοινό είναι δίπλα στη σκηνή, και αντέδρασε άμεσα για να τον προστατέψει.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ο Κρις Μάρτιν εντόπισε τον μικρό θαυμαστή και τον κάλεσε να μετακινηθεί σε μια ασφαλέστερη θέση για να παρακολουθήσει τη συναυλία με περισσότερη άνεση.

.@coldplay’s Chris Martin paused the show to ensure a young fan safety first! He stepped in to make sure no one gets pushed 🖤#ColdplaySydney 🇦🇺 pic.twitter.com/WQn5ucCu99

— Coldplay Indonesia (@IDWantsColdplay) November 8, 2024