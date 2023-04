Vincent Cassel – Tina Kunakey: Το τέλος ενός… VIP έρωτα – Η ανάρτηση «γρίφος» του 59χρονου

Σαν «βόμβα» έσκασε στην διεθνή σόουμπιζ η είδηση για τον χωρισμό του Vincent Cassel και της Tina Kunakey. Ο 56χρονος και η 26χρονη φρόντιζαν να δημοσιεύουν συχνά στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, αλλά ξαφνικά ο Γάλλος διέγραψε κάθε ίχνος της συζύγου του από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Άλλος ένας vip έρωτας έφτασε σε… άδοξο τέλος όπως όλα δείχνουν.

Ο Vincent Cassel διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της συζύγου του Tina Kunakey από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φουντώνοντας τις φήμες για χωρισμό του ζευγαριού έπειτα από πέντε χρόνια γάμου.

Πριν από 20 ώρες ο Cassel ανέβασε μια φωτογραφία με την λεζάντα «Το ξέρεις όταν είναι ώρα…». Αρκετοί ερμήνευσαν τον “χρησμό”, ως προαναγγελία για το διαζύγιο.

«Πού είναι η Τίνα; Είναι τόσο λυπηρό που είστε χωρισμένοι 😢. Ήσασταν τόσο όμορφο ζευγάρι!» του έγραψαν σε σχόλιο. Άλλος χρήστης τονίζει: «Να τα βρείτε ξανά. Είναι γάμος, όχι επιχείρηση».

Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία, αν περιηγηθείτε στο προφίλ στο instagram της Tina Kunakey θα δείτε πως είναι στα περσινά της γενέθλια. Η καλλονή συνήθιζε να ποζάρει στον φακό του 56χρονου και να τρελαίνει τους θαυμαστές της, σε προκλητικές φωτογραφίες.

Ούτε η Tina ούτε ο Vincent έχουν αναφερθεί δημόσια στις αυξανόμενες εικασίες μεταξύ των θαυμαστών τους σχετικά με την κατάσταση του γάμου τους – ωστόσο και οι δύο συνέχισαν να μοιράζονται τακτικές ενημερώσεις εργασίας στους λογαριασμούς τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Ενώ η Tina μοιράστηκε πολλές εικόνες από φωτογραφήσεις, ο Vincent προμόταρε τις δύο νέες ταινίες του, τους The Three Musketeers: D’Artagnan, και Liaison, μια ταινία Apple TV+ που παίζει μαζί με τη Γαλλίδα σούπερ σταρ Eva Green.

Ο 56χρονος έχει μοιραστεί πολλές φωτογραφίες του με την Εύα, 42 ετών, την οποία επαίνεσε ως «υπέροχη συμπρωταγωνίστρια».

Και ενώ δεν κατάφερε να δημοσιεύσει τίποτα για τα γενέθλια της Tina την Τετάρτη, ο ηθοποιός μοιράστηκε ένα αφιέρωμα στη 18χρονη κόρη του Deva.

Ο Γάλλος ηθοποιός και το 26χρονο μοντέλο παντρεύτηκαν το 2018 και τον Απρίλιο του 2019 υποδέχτηκαν τον καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους, Amazonie. Η σχέση τους άρχισε το 2016. Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού που μίλησε στην ιστοσελίδα στη Dailymail, το ζευγάρι πρόκειται να προχωρήσει στο διαζύγιο. «Χώρισαν πριν μερικές εβδομάδες, η Tina είναι συντετριμμένη», δήλωσε η πηγή.

