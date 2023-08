Βάσω Λασκαράκη – Λευτέρης Σουλτάτος: Ερωτευμένοι στην Ιταλία

Στην Ιταλία βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα η Βάσω Λασκαράκη με τον Λευτέρη Σουλτάτο. Το ζευγάρι επέλεξε την γειτονική χώρα για να περάσουν μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους και όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες την έχουν λατρέψει.

Η ηθοποιός αγαπά το instagram και το προφίλ της ακολουθούν χιλιάδες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που βλέπουν φανατικά τα όσα κοινοποιεί η Βάσω Λασκαράκη.

Η ίδια τις τελευταίες ώρες έχει ανεβάσει στο προφίλ της διάφορα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ιταλία. Στις φωτογραφίες την βλέπουμε είτε να ποζάρει μόνη της, είτε με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki)

Μάλιστα σε ένα post ποζάρει μπροστά από φωτογραφίες της Σοφία Λόρεν, την οποία και αποκαλεί είδωλό στην λεζάντα: «Sofia Loren το είδωλο “no director has ever manage to put me on a diet and i have never given up a good plate of pasta”».

Η ηθοποιός ανέβασε και ένα χιουμοριστικό βίντεο που την τράβηξε ο Λευτέρης Σουλτάτος. Στην λεζάντα του instagram story γράφει στην λεζάντα: «Άμα έχεις στυλ. Σαν παρωδία είμαι».