Βαρύ πένθος για την Τίνα Τάρνερ – Πέθανε και ο άλλος γιος της

Ο γιος της Τίνα Τάρνερ, ο Ρόνι Τάρνερ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 62 ετών, τέσσερα χρόνια αφότου αυτοκτόνησε ο αδελφός του, Craig .

Ο Ronnie Turner βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο San Fernando Valley, από τους γείτονές του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν τον βρήκαν οι γείτονές του, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί, αν και ο Ronnie είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο στο παρελθόν. Η μητέρα του δεν έχει σχολιάσει ακόμα τον θάνατό του.

Ο θάνατος του Ronnie έρχεται 4 χρόνια αφότου ο μεγαλύτερος γιος της τραγουδίστριας, ο Craig, αυτοκτόνησε. Η Τίνα απέκτησε τον Craig όταν ήταν 18 ετών, έχοντας μείνει έγκυος από τον σαξοφωνίστα Raymond Hill. Ο Craig εργάστηκε ως μεσίτης και αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Studio City, τον Ιούλιο του 2018, σε ηλικία μόλις 59 ετών. Ο Ronnie γεννήθηκε το 1960, όταν η τραγουδίστρια ήταν παντρεμένη με τον Ike. Το ζευγάρι χώρισε το 1976, όταν η Tina κατηγόρησε τον Ike ότι την ξυλοκόπησε. Ο Ike πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2007.

Ο Ronnie πρωταγωνίστησε μαζί με την μητέρα του στη βιογραφική ταινία What’s Love Got To Do With It, το 1993, η οποία αφηγείται την ιστορία της ζωής της.

Η Τίνα υιοθέτησε επίσης τους δύο γιους του πρώην συζύγου της Ike Turner, Ike Jr και Mike. Ο Ike Jr είπε στη DailyMail, το 2018, ότι ήταν αποξενωμένος από την θετή μητέρα του. Ο Mike κρατά πολύ χαμηλό προφίλ, με αποτέλεσμα ελάχιστα πράγματα να είναι γνωστά για την προσωπική του ζωή.