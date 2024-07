Τζόνι Ντεπ: Σε σχέση με 28χρονη Ρωσίδα – Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες του 61χρονου με το εντυπωσιακό μοντέλο

O Τζόνι Ντεπ φαίνεται να χαμογελάει ξανά μετά τον επεισοδιακό χωρισμό του από την Άμπερ Χερντ με τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες «πειστήρια» να αποδεικνύου, πως ο 61χρονος ηθοποιός είναι πολύ κοντά με το 28χρονο μοντέλο, Γιούλια Βλάσοβα.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η DailyMail βλέπουμε τον ηθοποιό ευτυχισμένο και full in love με τη νεαρή κοπέλα. Μάλιστα, οι δύο τους δεν κρύβονται και κάνουν κοινές εμφανίσεις με τη Γιούλια Βλάσοβα να δημοσιεύει πρόσφατα κοινή φωτογραφία με τον Ντεπ στα social media.

Πρόσωπα από το περιβάλλον του Τζόνι Ντεπ αναφέρουν, πως εκείνος και το 28χρονο μοντέλο είναι σε περιστασιακή σχέση τα δύο τελευταία χρόνια, περνώντας χρόνο σε πιο ελεύθερα πλαίσια. Η γνωριμία τους μάλιστα ξεκίνησε το 2021 στο 55ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι.

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό, πως πριν από μερικούς μήνες είχαν κυκλοφορήσει ξανά φήμες πως ο Τζόνι Ντεπ είναι σε σχέση μετά την Άμπερ Χερντ με 20χρονη ηθοποιό με τον ίδιο να απαντάει εξοργισμένος στις φήμες.

Johnny Depp’s new girlfriend REVEALED: Actor dating 28-year-old Russian beautician and model Yulia Vlasova – two years after Amber Heard defamation trial https://t.co/PyNOyGkanI

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 15, 2024