Τζέσικα Τσαστέιν: Το Όσκαρ με την… τρίτη και το γούρι

Τρίτη και τυχερή για την Τζέσικα Τσαστέιν καθώς κατά την τρίτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ αναδείχθηκε και νικήτρια και έφυγε από τη λαμπερή τελετή με το χρυσό αγαλματίδιο.

Η Τζέσικα Τσαστέιν τιμήθηκε με βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The eyes of Tammy Faye», όπου ενσαρκώνει τον ρόλο της τηλεευαγγελίστριας Τάμι Φέι Μπέικερ, ενώ στην ομιλία της δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αντίκτυπο της ηρωίδας που ερμήνευσε στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.

Η 45χρονη ηθοποιός ήταν ήδη δύο φορές υποψήφια για το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου, αρχικά με το «Υπηρέτριες» και στη συνέχεια για την ερμηνεία της στο «Zero Dark Thirty». Τελικά κέρδισε έχοντας αντίπαλές της τις πολύ δυνατές Πενέλοπε Κρουθ («Madres Paralelas»), Κρίστεν Στούαρτ («Spencer»), Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos») και Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»).

Να σημειωθεί πως η Τσαστέιν είναι η πέμπτη ηθοποιός από την ταινία «Υπηρέτριες» που τιμάται με Όσκαρ με αρκετούς να λένε ότι η ταινία αυτή έχει φέρει γούρι στις πρωταγωνίστριες.

Στη συνέχεια η σταρ έδωσε το “παρών” στο πάρτι του Vanity Fair όπου εντυπωσίασε με ένα πράσινο φόρεμα που επέλεξε και την ανέδειξε στις πιο καλοντυμένες της μεγάλης βραδιάς του κινηματογράφου.

And after the show is the after party 🎉 @gucci @VanityFair pic.twitter.com/PN8yWeZFKi

— Jessica Chastain (@jes_chastain) March 28, 2022