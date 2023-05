Τζένιφερ Λόρενς: Με εντυπωσιακή τουαλέτα Dior και… σαγιονάρες στις Κάννες

Στο κόκκινο χαλί του “Φεστιβάλ των Καννών” εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόρενς και προκάλεσε αίσθηση, καθώς φορούσε σαγιονάρες.

Η ηθοποιός παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας “Anatomy of a Fall” και αμέσως μαγνήτισε τα βλέμματα. Ήταν εκθαμβωτική φορώντας ένα καταπληκτικό κόκκινο φόρεμα του οίκου Dior, το οποίο όμως… έκρυβε επιμελώς το ζευγάρι παπουτσιών που είχε διαλέξει. Έτσι όταν σήκωσε το φόρεμα, προκειμένου να κατέβει τις σκάλες φάνηκαν οι μαύρες σαγιονάρες που φορούσε.

