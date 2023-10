Τζέιμι Λι Κέρτις – Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Από τα «Αληθινά Ψέματα» στις… Άλπεις

Το 1994 η ταινία «Αληθινά Ψέματα» με τους Τζέιμι Λι Κέρτις και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τζέιμς Κάμερον κυκλοφορεί, κάνοντας θραύση. Σχεδόν 30 χρόνια μετά την ταινία, η Κέρτις σε ανάρτηση στο instagram προφίλ της, δημοσίευσε μία φωτογραφία με τον Σβαρτσενέγκερ, από συνάντησή τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση.

Οι ηθοποιοί έκαναν παρέα, σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρηματικών ποσών για τη μη κερδοσκοπική οργάνωση After-School All-Stars η οποία βοηθά παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Η Κέρτις ντύθηκε ανάλογα με το θέμα της εκδήλωσης που είχε να κάνει με τις Άλπεις· στις φωτογραφίες εμφανίζεται με γερμανικό φόρεμα dirndl και με στεφάνι από λουλούδια στα μαλλιά. «Ya, τ’ όνομά μου είναι Ίνγκεμποργκ, είμαι απ’ τη Στουτγάρδη» έγραψε.

Από κοντά, ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία, φορώντας κάλτσες μέχρι το γόνατο και μαύρο t-shirt. «Μ’ ΑΡΕΣΕΙ ο τρόπος που οι φίλοι μου βάζουν τη στολή τους κι εμφανίζονται για σκοπούς που δονούν τις ψυχές και τις καρδιές τους. @schwarzenegger LOVES @afterschoolallstars and I LOVE ARNOLD! THE GOAT!» πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Κέρτις και Σβαρτσενέγκερ πόζαραν επίσης μαζί με τον σεφ Hans Rockenwagner.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Στην προηγούμενη δημόσια συνάντησή τους, πέρυσι τον Οκτώβριο, ο Σβαρτσενέγκερ απέτισε φόρο τιμής στην Κέρτις αποκαλώντας την «την πιο καταπληκτική ηθοποιό» και θυμήθηκε την περίοδο που ήταν μαζί στην ταινία «Αληθινά ψέματα».

Η ταινία κέρδισε Oscar for Best Visual Effects και για αυτήν η Κέρτις τιμήθηκε με ένα Best Actress Golden Globe Award. Ρίχνοντας πίσω τη ματιά της, η Κέρτις μοιράστηκε ότι θα ήθελε να εμφανιστεί ακόμη μια φορά σε ταινία μαζί με τον Σβαρτσενέγκερ. «Μ’ έκανε να θέλω να κάνω άλλη μία μαζί του. Τον πλησίασα κι ήταν κάτι σαν “Φίλε, γιατί δεν κάνουμε άλλη μια ταινία; Θα τηλεφωνήσω σήμερα (στον Τζέιμς Κάμερον)”» είπε.