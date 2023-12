Τσάρλι Σιν: Η γειτόνισσά του επιχείρησε να τον πνίξει μέσα στο σπίτι του

Μία ακόμη περιπέτεια στην πολυτάραχη ζωή του είχε ο Τσάρλι Σιν, όταν η γειτόνισσά του προσπάθησε να τον πνίξει. Σημειώνεται πως έπειτα από την διαμάχη στο σπίτι του σταρ στο Λος Άντζελες η γυναίκα συνελήφθη.

Όπως μεταδίδει το ΤΜΖ, η γυναίκα έσκισε ακόμη και την μπλούζα του ηθοποιού στη διάρκεια του άγριου καβγά, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η 47χρονη γυναίκα συνελήφθη και κατηγορείται για επίθεση με φονικό όπλο και διάρρηξη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 58χρονος Τσάρλι Σιν φέρεται να άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα και πήγε να ανοίξει όταν η γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι του.

