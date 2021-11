Τρεις μοναδικές ηχογραφήσεις όπου ο Duane Allman έπαιξε κιθάρα

Ο Duane Allman, γεννημένος το 1946 στο Nashville του Tennessee, ήταν ένας εξαιρετικός rock κιθαρίστας, καθώς και ιδρυτής και αρχηγός των Allman Brothers Band. Είχε εκπληκτικές δυνατότητες αυτοσχεδιασμών στην slide ηλεκτρική κιθάρα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το περιοδικό Rolling Stone τον είχε κατατάξει στην 2η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, κάτω από τον Jimi Hendrix. Ο μοναδικός ήχος της κιθάρας του έβγαινε από μία Gibson Les Paul και δύο ενισχυτές μπάσου των 50 watts της Marshall. Οι φίλοι του τον αποκαλούσαν “Skydog”.

Πέθανε το 1971, σε ηλικία μόλις 24 ετών, από δυστύχημα με την μοτοσυκλέτα.

Τρεις από τις συμμετοχές του Duane Allman σε ηχογραφήσεις άλλων καλλιτεχνών που έμειναν στην ιστορία είναι οι ακόλουθες.

Wilson Picket – Hey Jude

Το 1968, ο Wilson Pickett κυκλοφόρησε μια διασκευή του “Hey Jude” των Beatles, όπου ο νεαρός τότε Duane Allman είχε έναν κιθαριστικό ρόλο.

Ήταν αυτός μάλιστα που συνέστησε το τραγούδι στον Pickett. Ο Eric Clapton είχε σχολιάσει σχετικά: “Θυμάμαι ότι το άκουσα και τηλεφώνησα στον Ahmet Ertegun (ιδρυτή της Atlantic Records) να τον ρωτήσω “Ποιος είναι αυτός ο κιθαρίστας”.

Μέχρι σήμερα, δεν έχω ακούσει καλύτερη rock κιθάρα να παίζει σε δίσκο R&B. Είναι ότι καλύτερο”. Ο μουσικός Jimmy Johnson, ο οποίος συμμετείχε στην ηχογράφηση, είπε ότι το σόλο του Duane Allman “ήταν αυτό που δημιούργησε το southern rock”.

Aretha Franklin – The WeightΤο “The Weight” είναι τραγούδι του καναδο-αμερικανικού συγκροτήματος The Band που κυκλοφόρησε το 1968 στο ντεμπούτο άλμπουμ του γκρουπ “Music from Big Pink”. Είναι γραμμένο από τον Robbie Robertson.

Η καταπληκτική διασκευή της Aretha Franklin ξεκινά με την κιθάρα του Duane Allman.

Derek and the Dominos – Layla

Το θρυλλικό κομμάτι που γράφτηκε από τον Eric Clapton και τον Jim Gordon, κυκλοφόρησε αρχικά από τους Derek and the Dominos. Ενα τραγούδι από το μοναδικό στούντιο άλμπουμ τους “Layla and Other Assorted Love Songs” (Νοέμβριος 1970). Στην original αυτή ηχογράφηση, κιθάρα έπαιζε, εκτός από τον Eric Clapton και ο Duane Allman.