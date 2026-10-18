Τοιχογραφία αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη στο Βόλο – Δείτε φωτό

Στην οδό Ερμού αριθμός 89 στο Βόλο ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες μία αστική τοιχογραφία αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία παντρεύει τη λαϊκή κρητική αισθητική με τη σύγχρονη γλώσσα του street art, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι δημιουργοί της.

Η ιδέα και ο σχεδιασμός ανήκουν στην Άννα Εμμανουήλ, ενώ την υλοποίηση στον μεγάλο αστικό τοίχο έχει αναλάβει ο Στράτος Μπόμπολος. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, τα στοιχεία της κρητικής παράδοσης δεν εμφανίζονται ως διακόσμηση, αλλά ως ζωντανή ύλη που διαπλέκεται με την ένταση και την ελευθερία της τέχνης του δρόμου. Το αποτέλεσμα προσφέρει μια διαφορετική, πιο άμεση ανάγνωση της παρουσίας του τραγουδιστή μέσα στον δημόσιο χώρο.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα

Η θέση του έργου στην Ερμού 89 το κάνει μέρος της καθημερινής διαδρομής των ανθρώπων της πόλης. Ένας απλός τοίχος μετατρέπεται σε σημείο στάσης — εκεί όπου κάποιος μπορεί να σταματήσει, να κοιτάξει ξανά και να αναγνωρίσει κάτι οικείο μέσα από μια νέα οπτική. Το mural δεν επιβάλλεται· ενσωματώνεται στον ρυθμό του δρόμου και αφήνει πίσω του μια αίσθηση που μένει.

Η τοιχογραφία αναμένεται να ολοκληρωθεί ολόκληρη τη Δευτέρα, μέχρι το βράδυ. Μέχρι τότε, ο τοίχος συνεχίζει να παίρνει μορφή, προσθέτοντας στον Βόλο ένα έργο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ζωντανό σημείο αναφοράς — μια σύγχρονη πολιτιστική ψηφίδα που συνδέει την παράδοση με το παρόν μέσα στην καρδιά της πόλης.