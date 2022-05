Το τραγούδι με το οποίο ο Ed Sheeran καλωσορίζει την νεογέννητη κόρη του

Γεμάτος πατρικά συναισθήματα – και αυτό είναι εμφανές τόσο στους στίχους του τραγουδιού όσο και στον τρόπο που το ερμηνεύει – ο 31χρονος Ed Sheeran έβγαλε ένα νέο τραγούδι για να καλωσορίζει την νεογέννητη κόρη του, με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Welcome to the World”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο στίχος τα λέει όλα:

Welcome to the world

I heard your heartbeat and lost every word

Just stood there quietly taking in the sound

Of our love

This is gonna hurt

But I stand beside you, for better or for worse

And I will find you whenever you’re lost

I’ll be right here

