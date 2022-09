Το κουαρτέτο του ενός εκατομμυρίου: Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins και Johnny Cash

Το λεγόμενο “Million Dollar Quartet”, δηλαδή το κουαρτέτο του ενός εκατομμυρίου, ήταν ένα τζαμάρισμα που έγινε απρογραμμάτιστα από τέσσερεις γίγαντες της μουσικής που βρέθηκαν τυχαία στο στούντιο της Sun Records στο Memphis του Tennessee.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Συνέβη στις 4 Δεκεμβρίου 1956, όταν μαζεύτηκαν εκεί οι Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins και Johnny Cash και αποφάσισαν να τζαμάρουν, δηλαδή να παίξουν μαζί για μία και μοναδική φορά. Βέβαια η όλη ηχογράφηση έγινε υπό την μορφή της πρόβας και με αυτοσχεδιασμούς και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη γοητεία αυτής της τόσο ιστορικής συνάντησης και ηχογράφησης. Η οποία πρωτοκυκλοφόρησε το 1981 στην Ευρώπη με 17 κομμάτια και τίτλο “Million Dollar Quartet”. Μερικά χρόνια αργότερα ανακαλύφθηκαν και άλλα γραμμένα κομμάτια και κυκλοφόρησαν όλα μαζί ως “The Complete Million Dollar Session”. Το 1990 η συλλογή αυτή βγήκε στην Αμερική με τίτλο “Elvis Presley – The Million Dollar Quartet”.

Η σύναξη έγινε εντελώς τυχαία. Ο Carl Perkins γνώριζε ήδη επιτυχία με το περίφημο “Blue Suede Shoes” και πήγε στο στούντιο της δισκογραφικής του, της Sun Records, για να ηχογραφήσει κάποια καινούργια τραγούδια. Για την ηχογράφηση αυτή ο ιδιοκτήτης της Sun Records, ο Sam Phillips έφερε την νέα του τότε ανακάλυψη, τον πιανίστα Jerry Lee Lewis, προκειμένου να παίξει στα κομμάτια του Carl Perkins. Κάποια στιγμή το απογευματάκι πέρασε, όπως συνήθιζε, ο Elvis Presley μαζί με την τότε φίλη του Marilyn Evans, για να πει μιά “καλησπέρα”. Εκεί άκουσε τον Perkins να παίζει και μπήκε μαζί του στο στούντιο, όπου βρισκόταν και ο Jerry Lee Lewis. Λίγο αργότερα πέρασε και ο Johnny Cash και το τζαμάρισμα ξεκίνησε!

Με το που έγινε όλη αυτή η φάση, ο Phillips άρχισε να τηλεφωνεί σε δημοσιογράφους. Κατέφθασαν λοιπόν από την τοπική απογευματινή εφημερίδα “Memphis Press-Scimitar” μαζί με φωτογράφο για να αποθανατίσουν το γεγονός και έτσι έμεινε και μία κοινή ιστορική φωτογραφία των 4 πρωτεργατών του rock and roll.

Κατά την εν λόγω ηχογράφηση ηχογραφήθηκαν 47 κομμάτια, τα οποία είναι τα εξής:

1. “Instrumental” (Unknown) – 1:44

2. “Love Me Tender – Instrumental” (Presley/Matson) – 1:02

3. “Jingle Bells – Instrumental” (James Lord Pierpont) – 1:57

4. “White Christmas – Instrumental” (Berlin) – 2:05

5. “Reconsider Baby” (Fulsom) – 2:45

6. “Don’t Be Cruel” (Presley/Blackwell) – 2:20

7. “Don’t Be Cruel” (Presley/Blackwell) – 2:12

8. “Paralyzed” (Presley/Blackwell) – 3:00

9. “Don’t Be Cruel” (Presley/Blackwell) – 0:36

10. “There’s No Place Like Home” (Payne/Bishop) – 3:36

11. “When The Saints Go Marchin´ In” (Traditional) – 2:18

12. “Softly and Tenderly” (Will Lamartine Thompson) – 2:42

13. “When God Dips His Love in My Heart” (Derricks) – 0:23

14. “Just a Little Talk with Jesus” (Derricks) – 4:09

15. “Jesus Walked That Lonesome Valley” (Traditional) – 3:28

16. “I Shall Not Be Moved” (Traditional) – 3:49

17. “Peace In The Valley” (Dorsey) – 1:33

18. “Down By the Riverside” (Traditional) – 2:26

19. “I’m with a Crowd But So Alone” (Tubb/Story) – 1:16

20. “Farther Along” (Fletcher/Baxter) – 2:08

21. “Blessed Jesus (Hold My Hand)” (Traditional) – 1:26

22. “On the Jericho Road” (Traditional) – 0:52

23. “I Just Can’t Make It By Myself” (Clara Ward) – 1:04

24. “Little Cabin Home on the Hill” (Bill Monroe/Lester Flatt) – 0:46

25. “Summertime Is Past and Gone” (Monroe) – 0:14

26. “I Hear a Sweet Voice Calling” (Monroe) – 0:36

27. “Sweetheart You Done Me Wrong” (Monroe) – 0:28

28. “Keeper of the Key (Carl Lead)” (Stewart/Howard/Devine/Guynes) – 2:08

29. “Crazy Arms” (Mooney/Seals) – 0:17

30. “Don’t Forbid Me” (Singleton) – 1:19

31. “Too Much Monkey Business” (Berry) – 0:05

32. “Brown Eyed Handsome Man” (Berry) – 1:14

33. “Out of Sight, Out of Mind” (Hunter/Otis) – 0:37

34. “Brown Eyed Handsome Man” (Berry) – 1:53

35. “Don’t Forbid Me” (Singleton) – 0:50

36. “You Belong to My Heart” (Gilbert/Lara) – 1:10

37. “Is It So Strange” (Young) – 1:21

38. “That’s When Your Heartaches Begin” (Hill/Fisher/Raskin) – 4:58

39. “Brown Eyed Handsome Man” (Berry) – 0:17

40. “Rip It Up” (Blackwell/Marascalco) – 0:23

41. “I’m Gonna Bid My Blues Goodbye” (Snow) – 0:55

42. “Crazy Arms” (Mooney/Seals) – 3:36

43. “That’s My Desire” (Loveday/Kresa) – 2:02

44. “End of the Road” (Lewis) – 1:44

45. “Black Bottom Stomp” (Morton) – 1:11

46. “You’re the Only Star in My Blue Heaven” (Autry) – 1:12

47. Elvis Says Goodbye – 0:40

