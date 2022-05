Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο: Πέθανε ο ηθοποιός, Φρεντ Γουόρντ

Θλίψη έχει σκορπίσει στον κόσμο του διεθνούς κινηματογράφου η είδηση του θανάτου του Φρεντ Γουόρντ. Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη με τους ρόλους του σε ταινίες των δεκαετιών του ’70 και ’80 έως σήμερα.

Σύμφωνα με το «Variety», δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες ή τα αίτια θανάτου του ηθοποιού, όμως, τόνισε ότι επιθυμία του ήταν να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Χρόνιας Τραυματικής Εγκεφαλοπάθειας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Fred Ward, who starred in films including “Henry and June,” “Tremors,” “The Right Stuff” and “The Player,” has died. https://t.co/Qnp7Ct7i6T

— Variety (@Variety) May 13, 2022