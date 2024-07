Taylor Swift: Πώς και πόσο επηρεάζει η περιοδεία «Eras Tour» τον πληθωρισμό στην Ευρώπη;

Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός στη Βρετανία παρέμεινε σταθερός, ευθυγραμμιζόμενος με τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας. Οι τιμές για τους καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αντιστοιχώντας στο ποσοστό του Μαΐου. Ενώ τα φθηνότερα είδη ένδυσης συνέβαλαν στη μείωση του συνολικού πληθωρισμού, το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία αυξήθηκε, αντισταθμίζοντας αυτό το αποτέλεσμα. Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν επίσης βραδύτερη αύξηση κατά 1,5% σε ετήσια βάση.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αύξηση των μισθών, αναμένοντας την απόφαση της κεντρικής τράπεζας για μείωση των επιτοκίων στις αρχές Αυγούστου. Ωστόσο, η απροσδόκητη σταθερότητα του πληθωρισμού στο 3,5% οδήγησε τους διαπραγματευτές να μειώσουν τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση του υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 5,7% τον Ιούνιο, θα μπορούσε να αποδοθεί στο «φαινόμενο Taylor Swift». Η περιοδεία «Eras Tour» της ποπ σταρ, η οποία περιελάμβανε 10 συναυλίες στη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, συνδέθηκε με αύξηση σχεδόν 9% στις τιμές των ξενοδοχείων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο Michael Saunders, πρώην μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία καθορίζει τα επιτόκια, επιβεβαίωσε το «φαινόμενο Taylor Swift».

«Είχαμε κάποιες πολύ απότομες αυξήσεις στις τιμές των ξενοδοχείων και είδαμε κάτι παρόμοιο και σε άλλες χώρες, όπου η περιοδεία της Taylor Swift έκανε το γύρο του κόσμου και οι τιμές των ξενοδοχείων αυξήθηκαν απότομα κατά την περίοδο αυτών των συναυλιών», δήλωσε ο Saunders στο ITV News.

«Αλλά μια τέτοια επίδραση θα πρέπει να είναι προσωρινή. Θα εκτονωθεί μέσα στον επόμενο μήνα ή δύο μήνες. Έτσι, αυτός είναι ένας από εκείνους τους παράγοντες που ενώ μπορεί να ανέβασε τον πληθωρισμό, η Τράπεζα της Αγγλίας δεν θα το λάβει πραγματικά σοβαρά υπόψη ως παράγοντα που θα συνεχίσει να ανεβάζει τον πληθωρισμό στο μέλλον».

Η σχέση της Swift με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει τελειώσει ακόμα, αφού πρόκειται να επιστρέψει στο Λονδίνο για να εμφανιστεί πέντε φορές στο Στάδιο Γουέμπλεϊ τον Αύγουστο, πριν τελειώσει και επίσημα το ευρωπαϊκό και το βρετανικό σκέλος της περιοδείας της.

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸🤝 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 22, 2024