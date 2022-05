Στον ραδιοφωνικό αέρα πρίγκιπας Ουίλιαμ-Κέιτ Μίντλετον – Το μήνυμά τους για τη μοναξιά

Το δικό τους μήνυμα απηύθυναν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον μέσω των συχνοτήτων όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Βρετανίας, θέλοντας να ενθαρρύνουν το βρετανικό κοινό να δώσει προσοχή σε όποιον μπορεί να αισθάνεται μοναξιά.

Το “Λεπτό Ψυχικής Υγείας” του Δούκα και της Δούκισσας του Κέμπριτζ μεταδόθηκε από περισσότερους από 500 σταθμούς λίγο πριν από τις 11 π.μ. τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος), ενώ οι διοργανωτές υπολογίζουν ότι εκείνη την ώρα 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα άκουγαν τη μετάδοση.

“Γεια, είμαι η Κάθριν, και εγώ είμαι ο Ουίλιαμ. Και θα θέλαμε να μιλήσουμε για ένα μόνο λεπτό για τη μοναξιά”, είπαν.

The 2021 #MentalHealthMinute 📻

Featuring incredible voices including @KensingtonRoyal, David Beckham, Dame Shirley Bassey, Joanna Lumley and many more, and written by @HussainManawer in support of #Shout85258.

Over 500 UK stations united to play this important message ✨ pic.twitter.com/nhH1jJTApn

