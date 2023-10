Στέλλα Γεωργιάδου απαντά στα σχόλια για την εμφάνισή της: Δικό μου πρόσωπο είναι, ό,τι θέλω το κάνω

Στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου μίλησε η Στέλλα Γεωργιάδου μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I’m a Celebrity Get Me Out of Here». Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στα σχόλια που δέχθηκε για την αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση.

«Ήμουν έτοιμη για την κριτική στην εξωτερική μου εμφάνιση. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου όμως. Μεγαλώνουμε, κάνουμε τις προσπάθειές μας να είμαστε όμορφες. Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν, δικό μου πρόσωπο είναι, ό,τι θέλω το κάνω. Αν κοιμόμαστε και ξυπνάμε χαρούμενοι με το πρόσωπό μας, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν.

Μου είπαν ότι έπεσε πολύ φτυάρι, ούτε που μπήκα να δω κάτι πραγματικά, με αφήνει παγερά αδιάφορη. Είμαι σίγουρη ότι πίσω από αυτά τα σχόλια, κρύβονται άνθρωποι που έχουν μένος. Κάτι άλλο τους φταίει και ξεσπάνε πάνω μας. Αν νιώθουν καλύτερα και είναι ευτυχισμένοι με αυτό, καλά κάνουν» εξήγησε, αναφερόμενη στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε για την εξωτερική της εμφάνιση.

Για την κριτική που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στο ριάλιτι, είπε πως: «Δεν μπορεί ο κύριος Λιάγκας να αμφισβητεί την καριέρα κανενός. Πουλάει το αρνητικό σχόλιο. Το καλό σχόλιο δεν πουλάει».