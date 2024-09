Στέισι Καρανικολάου: Το ελληνικής καταγωγής μοντέλο ποζάρει με καυτά εσώρουχα και… ρίχνει το Instagram – ΒΙΝΤΕΟ

Σιελόρροια προκάλεσε για ακόμα μια φορά το ελληνικής καταγωγής μοντέλο και influencer, Αναστασία (Στέισι) Καρανικολάου.

Το 27χρονο μοντέλο και πολύ καλή φίλη της Κάιλι Τζένερ ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού της φορώντας μόνο τα… απαραίτητα.

Εσώρουχα με υπογραφή Τζένιφερ Λόπεζ

Η Καρανικολάου φοράει ένα σετ εσώρουχα, σε αποχρώσεις ροζ, γκρι και ιβουάρ, ενώ στο λαιμό έχει χρυσό κολιέ και διαμαντένιο σκουλαρίκι στον αφαλό της. Μια λεπτή ρόμπα κρέμεται μισοφορεμένη στα χέρια της ενώ το βλέμμα της είναι πολλά υποσχόμενο.

Το γνωστό μοντέλο φόρεσε το συγκεκριμένο σετ εσωρούχων για την προώθηση της συγκεκριμένης σειράς που φέρει την υπογραφή της Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Καρανικολάου είναι γεννημένη στην Καλιφόρνια με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1997 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ από Έλληνες γονείς και ζει μόνιμα εκεί. Η 25χρονη Ελληνίδα καλλονή έχει συμμετάσχει σε αρκετά επεισόδια του reality «Keeping Up With The Kardashians» τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει με την Kylie Jenner χλιδάτες διακοπές και ξέφρενη ζωή στα πιο glamorous μέρη, ούσα κολλητή της τα τελευταία 11 χρόνια.

