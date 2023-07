Στέφανος Τσιτσιπάς – Πάουλα Μπαντόσα: Οι διακοπές στην Ύδρα και το live στο Instagram

Διακοπές στην Ελλάδα κάνουν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα. Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ύδρα, απολαμβάνοντας ανέμελες στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Οι “Tsitsidosa”, όπως είναι το παρατσούκλι τους, μοιράστηκαν στο instagram κάποιες φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο νησί και μάλιστα σε μία από αυτές διακρίνουμε και τον αδελφό του Στέφανου, Πέτρο.

Σε αυτή την φωτογραφία αναφέρεται στη λεζάντα: «Τι μπορεί να είναι καλύτερο από έναν Τσιτσιπά… Το να έχεις δύο».

The rose between two tsitsipas 🌹 pic.twitter.com/4SxL8EyuGt

Στέφανος και Πάουλα δεν έμειναν μόνο στις φωτογραφίες, αλλά έκαναν και live στο instagram προκειμένου να απαντήσουν σε μερικές από τις ερωτήσεις που είχαν οι φανατικοί ακόλουθοί τους. Μεταξύ άλλων το ζευγάρι ανέφερε πως πριν από τη σχέση τους δεν ήταν φίλοι και πως ο Στέφανος δεν έλεγε ούτε….γεια στην Πάουλα, κάτι που είχε κάνει την τενίστρια να τον θεωρεί τον πιο αλαζόνα τύπο στην γη. Όμως ο Τσιτσιπάς εξήγησε πως δεν την χαιρετούσε γιατί ήταν πολύ νευρικός: «Σκεφτείτε πόσο νευρικός ήμουν και δεν της έλεγα ούτε καλημέρα. Τώρα όμως αυτές οι μέρες είναι παρελθόν. Της λέω γεια και της δίνω λουλούδια».

“He never said hello to me, I was like what’s wrong with him” 🤣

Level of shyness 💯 pic.twitter.com/1eIWRxQkJg

— Sunny 💚 (@SUNNY8X) July 17, 2023