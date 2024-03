Στάθης Αγγελόπουλος για Δημήτρη Κόκοτα: «Είναι σε μία δύσκολη κατάσταση, δεν το περίμενε κανείς»

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Στάθης Αγγελόπουλος για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

«Ο Δημήτρης είναι σε μία δύσκολη κατάσταση απ’ ότι με έχουν ενημερώσει. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρει, είναι δυνατός και θα τα καταφέρει. Ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς και πραγματικά μας αιφνιδίασε η είδηση αυτή για το Δημήτρη Κόκοτα. Έκανε και την γυμναστική του, ε, τώρα τι να πω, τι να πω…», ανέφερε αρχικά ο Στάθης Αγγελόπουλος.

Ακόμα, είπε ότι: «Έμαθα ότι ήταν στις πρόβες για το Just The 2 Of Us, υπήρχε ένα επεισόδιο σε πρώτο στάδιο και μετά υπήρχε και ένα δεύτερο επεισόδιο και έτσι πήγε το ασθενοφόρο και τον πήγε στο «Γεννηματάς». Ένα έμφραγμα είναι, τι να πω, πραγματικά δεν το περιμένει κανείς. Ο Δημήτρης είναι ένας υγιής άνθρωπος, πρόσεχε πάρα πολύ, μακάρι να το ξεπεράσει το παιδί».

«Η καρδιά είναι ύπουλη, δηλαδή μπορεί να πας να κάνεις ένα καρδιογράφημα, μια εξέταση και να δείξει ότι είσαι μια χαρά και φεύγοντας να πας να κάνεις τη δουλειά σου, να πας στο σπίτι σου και να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Εύχομαι στην οικογένειά του κουράγιο και να πάει γρήγορα στην γυναίκα του και στο παιδί του», σημείωσε.