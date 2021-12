Σήμερα κλείνει τα 40 η Britney Spears

Την αποκάλεσαν “πριγκίπισσα της Pop “. Κατά τη δεκαετία του ’90 αλλά και στις αρχές του ’00, η Britney Spears ήταν η απόλυτη pop star. Έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα δύο πρώτα στούντιο άλμπουμ της “…Baby One More Time” (1999) και “Oops!… I Did It Again” (2000) την καθιέρωσαν για τα καλά.

Έχει βραβευθεί με ένα Grammy, ένα Michael Jackson Video Vanguard Award, 15 Guinness World Records, 6 MTV Video Music Awards, 7 Billboard Music Awards και απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Το περιοδικό Forbes είχε αναφέρει ότι η Britney Spears ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα καλλιτέχνις την περίοδο 2002-2012.

Ας της ευχηθούμε χαρούμενα γενέθλια και ας θυμηθούμε μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της.