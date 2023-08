Sex and the City: Το αστρονομικό ποσό που πήρε η Κιμ Κατράλ για την εμφάνισή ενός λεπτού στη σειρά

Το Sex and the City χωρίς την Σαμάνθα Τζόουνς ήταν χωριάτικη χωρίς κρεμμύδι. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που το πολυαναμενόμενο καμέο της στο χθεσινοβραδινό φινάλε του And Just Like That – η συνέχεια του SATC – έχει προκαλέσει τέτοιο σάλο.

Μετά από μια σφοδρή διαμάχη έξι ετών με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (SJP), η οποία υποδύεται την Κάρι Μπράντσο, η Κιμ Κατράλ είχε ορκιστεί να μην υποδυθεί ποτέ ξανά τη στέλεχος δημοσίων σχέσεων Σαμάνθα.

λλά νωρίτερα φέτος πείστηκε να το ξανασκεφτεί αφού οι θαυμαστές είπαν ότι η σειρά δεν ήταν η ίδια χωρίς αυτήν.

Πόσο κόστισε η συμμετοχή της στη σειρά;

Η Κιμ Κατράλ εμφανίστηκε στις οθόνες μας για 60 δευτερόλεπτα το βράδυ της Πέμπτης (24/8). Φημολογείται ότι η ηθοποιός πληρώθηκε 1 εκατομμύριο δολάρια (790.000 λίρες) για να κινηματογραφήσει τη σκηνή — και μιλάει μόλις 20 γραμμές.

Πράγμα που σημαίνει πως πληρώθηκε με το εντυπωσιακό ποσό των 13.166 λιρών ανά δευτερόλεπτο εκπομπής.

Σύμφωνα με την Κατράλ, ο διευθύνων σύμβουλος του τηλεοπτικού δικτύου HBO της τηλεφώνησε και τη ρώτησε τι θα χρειαζόταν για να επιστρέψει.

Το στυλ της Πατρίτσια Φιλντ, της διάσημης σχεδιάστριας κοστουμιών που δούλεψε στην αρχική σειρά, αλλά όχι στο reboot, ήταν ένα από τα αιτήματα της.