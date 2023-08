Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μίλησε άπταιστα ελληνικά στην TV – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να προσπαθεί να παραγγείλει σε… άπταιστα Ελληνικά τα αγαπημένα της Cosmopolitan.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το επιτυχημένο σίκουελ του «Sex And The City», «And Just Like That». Η τρίτη σεζόν της σειράς επιστρέφει και το φανατικό της κοινό περιμένει πως και πως για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Στο φινάλε, της δεύτερης σεζόν είδαμε για λίγο και τη Samantha Jones, (Kim Cattral), γεγονός που ενθουσίασε το κοινό της σειράς καθώς η επιστροφή – έκπληξη του Aidan (John Corbett), δεν ήταν η μοναδική έκπληξη.

Η ίδια, είχε αποκλείσει παλαιότερα το ενδεχόμενο να συμμετέχει στο σίκουελ, ενώ στην πρώτη σεζόν η υπόθεση ήθελε τις τρεις φίλες να μην έχουν πια καλές σχέσεις μαζί της.

Στο φινάλε του δεύτερου κύκλου του σίκουελ, η Carrie (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), βρίσκεται στη χώρα μας και απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η ίδια έγινε Viral στο διαδίκτυο στην προσπάθεια της να μιλήσει άπταιστα ελληνικά με σκοπό να παραγγείλει δύο από τα αγαπημένα της cosmopolitan.

Δείτε το βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου